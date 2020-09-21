Bakan Soylu, narkotik birimlerini tebrik etti - Son Dakika

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir hafta içerisinde 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum. Ha gayret" ifadelerini kullandı.

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