Bakan Soylu: "Ne söylerlerse söylesinler, Libya 'da, Doğu Akdeniz 'de huzuru temin eden bir Türkiye var"

SOYLU BÜTÜN DÜNYAYA VARLIĞINI İFADE EDEN BİR TÜRKİYE VAR

Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Türkiye, Libya, Genel, Son Dakika

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