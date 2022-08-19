Kaynak: İHA
Doğu Akdeniz, Türkiye, Libya, Genel, Son Dakika
Son Dakika › Genel › Bakan Soylu: 'Ne söylerlerse söylesinler, Libya'da, Doğu Akdeniz'de huzuru temin eden bir Türkiye var' - Son Dakika
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