Bakan Soylu: Nüfusun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar tüm Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirmeyi başardık. Bunun yanı sıra sürücü belgelerindeki tüm bilgileri kimlik kartlarına yüklüyoruz. Bu projede şu ana kadar yükleme yapılan kimlik kartı sayısı 600 bini aştı" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl ile Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Nüfus Djital Arşiv Projesi Tanıtım' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, "Ülkeler arasında yüzyıllar boyunca süregelen gelişme farklılıkları kısa zamanda kapanabiliyor. Dünün fakir ülkeleri, bugün bazı teknolojilerde öne çıkıyor. Türkiye 1990 ve 2000 yıllarını ıskalamıştı. Fakat Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21'inci yüzyılın ilk çeyreğini ıskalamadı ve 2002'den bu güne kadar yaklaşık 300 yıllık bir makası kapatıyoruz. 21'inci yüzyılın başında değişimi bir strateji olarak belirleyen Türkiye, önce altyapısını geliştirdi, sonra da altyapısının gücüyle hem üretmeye hem de kronik sorunlarını çözmeye başladı. Bugün insansız hava araçları teknolojisinde, yazılım teknolojisinde, dijital altyapılarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz" dedi.

PKK 'NIN BUGÜN SINIRLARIMIZIN İÇİNDEKİ TOPLAM SAYISI 320'Bakan Soylu, özellikle salgın döneminde sağlık hizmetlerinde dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden iyi durumda olduklarını belirterek, "Öte yandan trafik gibi terör gibi bir çok kronik sorunlarımızı çözüyoruz. Yıllık katılımın 5 bin rakamlarda olduğu PKK terör örgütünün bugün sınırlarımızın içerisindeki toplam sayısı 320'dir. Trafik kazalarında 2015 yılında yıllık 7 bin 530 can kaybı yaşıyorduk bugün bu sayıyı milletimizle standartları yükseltilen yollarımızla ve trafik timlerimizle şükürler olsun 4 bin 930'un altına çektik. İnşallah çok daha iyi noktalara çekeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz özellikle sentetik ve doğal uyuşturucu arzının zirve yaptığı bu yüzyılda daha önce hiç olmadığı kadar güçlüdür" diye konuştu.'YÜKLEME YAPILAN KİMLİK KARTI SAYISI 600 BİNİ AŞTI'Bakan Soylu, çok büyük yatırımlar yaptıklarını ve köklü dijital dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyleyerek, şunları kaydetti: "Mesela bir devletin vatandaşına sunduğu en temel hizmet olan kimlik kartlarında yeni nesil çipli kimlik kartlarının dağıtımında, şu ana kadar tüm Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirmeyi başardık. Bunun yanı sıra 2018'den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi aynı bilgilerle ve aynı yerden tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3'ü bir yerde projesini başlattık. Müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1 artı 1 günde diğer illerde ise 1 artı 3 günde teslimat yapabiliyoruz. 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik. Bunun yanı sıra sürücü belgelerindeki tüm bilgileri kimlik kartlarına yüklüyoruz. Bu projede şu ana kadar yükleme yapılan kimlik kartı sayısı 600 bini aştı." 'OCAK AYINDA BAŞLIYORUZ'Dönüşümün zeminini oluşturan projenin Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) projesi olduğunu belirten Soylu, "Nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak merkezi bir yapıda tutulmasını sağlayan MERNİS projesi, aynı zamanda dünyadaki ilk e-Devlet projelerinden birisidir ve bugün 1084 merkezden anlık güncelleme ve paylaşım sağlamaktadır. MERNİS altyapısını kullanarak geliştirdiğimiz 'Elektronik Kimlik Doğrulama' sistemi de kimlik dolandırıcılığının önüne geçme imkanı veriyor. Onun da inşallah pilotunu ocak ayı çinde başlıyoruz. Bu da yeni bir adım olacak. Notere gideceksiniz, isminizi ve soyadınızı söyleyeceksiniz, noterdeki görevli 'parmağınızı şu cihaza basar mısınız' diyecek ve parmağınızı bastıktan sonra kimlik bilgileriniz karşısına çıkacak. Böylece görevli, hizmetini vatandaşına büyük bir rahatlık ve güven içinde verecek" dedi. 'E-DOĞUM 20 İLDE, E-ÖLÜM SİSTEMİ 81 İLİN TAMAMINDA UYGULANMAKTA'Bakan Soylu, 'Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS)' ilişkin ise şöyle konuştu: "Bu sistem, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 7/24 esasıyla online olarak ilgili kurum ve kuruluşlara hizmet verebilmesini sağlamaktadır. Aslında hepimizin farklı kamu kurumlarından aldığımız hizmetler sırasında istifade ettiğimiz günlük hayatımızı kolaylaştıran bir altyapı projesidir. Halen 718'i ücretli olmak üzere toplam 2 bin 5 kurum ve kuruluşa hizmet verilmektedir. Sadece 2020 yılı içinde bu sistemden 22 milyar sorgu yapılmıştır. Bunun haricinde yine günlük hayatımıza farklı noktalardan katkıda bulunan bir büyük projemiz de kısa adı (MAKS) olan 'Mekansal Adres Kayıt Sistemi' projesidir. Bu sistemi afet olaylarında, asayiş olaylarında, şüpheli aramalarında ve daha pek çok konuda etkili şekilde kullanabiliyoruz. Halen 60 il ve bin 216 yetkili idare ve toplam 13 milyon 922 bin 531 yapı bu sisteme entegre edilmiş durumdadır. Bunlara ek olarak e-Tescil projesi kapsamında doğum, ölüm ve evlenme gibi nüfus olaylarının bildirimi ve bunlara ilişkin işlemler nüfus müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. e-Doğum uygulaması 20 ilde, e-Ölüm sistemi 81 ilin tamamında uygulanmaktadır. e-Ölüm uygulamasının hayata geçirilmesi ile 468 bin vefat olayının 366 bini yani yüzde 78'i sağlık kuruluşları tarafından aile kütüklerine tescil edilmiştir. Ayrıca 34 bin 457 adet doğum tescil işlemi de E-doğum sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir." 'E-EVLENME UYGULAMASI ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLADI'Bakan Soylu, evlenme işlemlerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilmesini içeren e-Evlenme uygulamasına yönelik altyapı çalışmalarının da tamamlandığını söyleyerek, şunları kaydetti."İnşallah 2021 yılında faaliyete geçecektir. Keza genel müdürlüğümüzün yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği biyometrik veri doğrulama sistemi vizyon projelerimizden biridir. Bu sistem ülkemizde ilk dünyada 10'uncu parmak izi algoritması ve yazılımı olacaktır. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz algoritma ve yazılımlarla ülkemiz dünyada bu teknolojiyi kullanan 7 ülkeden biri olacaktır. Projenin birinci fazı mayıs 2020 itibarıyla tamamlandı. İnşallah Nisan 2021 itibarıyla da ikinci faz aşamasının tamamlanarak sistemin yaygınlaştırma işlemlerine başlanacaktır."'TOPLAM 767 BİN SAYFA BELGE RESTORE EDİLDİ'Bakan Soylu, dijital arşiv projesiyle Nüfus İdaresi Sistemi'nin temeli olan 110 bin civarında nüfus kütüğü ve yaklaşık 380 milyon dayanak belgesinin restore edilip taranarak dijital arşiv oluşturulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte il ve ilçe nüfus müdürlüklerindeki yeni üretilen belgelerin dijital ortama aktarılması da başlanmıştır. Toplam 767 bin sayfa restore edilmiş belge, 365 milyon sayfanın da dijital ortama aktarılması en önemli rakamlardan birisidir. İstenilen nüfus arşiv belgeleri daha hızlı ve sağlam şekilde temin edilmiş olacak. Ayrıca belgelerin arşivden çıkarılması, posta masrafları, taşınması ve bunun gibi bir çok maliyetlerden de tasarruf edilmiş olacak. Yani günlün hayatımızdaki pek çok iş ve işleme yansıması olan önemli bir projeyi, inşallah bugün hizmete almış oluyoruz. Bu projenin en önemli özelliklerinden birisi de entegrasyon kabiliyetidir. Dijital arşiv projesi yine genel müdürlüğümüzün yürüttüğü MERNİS, Adres Kayıt Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, veri ambarı, kimlik paylaşım sistemi, yeni nesil kimlik kartı, iş sürekliliği merkezi ve e-Vatandaşlık sistemine entegrasyonu yapılmıştır."