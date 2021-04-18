Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim - Son Dakika

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim

Polis, kısıtlamayı suistimal eden ikamet sahibi turistlere yönelik pasaport ve ikamet sorgulaması yaptı

Kentte termometrelerin 32 dereceyi gösterirken, sahilde de turist yoğunluğunun oluştuğu göze çarptı

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kısıtlamayı suistimal eden ikamet sahibi yabancılara yönelik, 'ikametini iptal ederim' açıklamasının ardından, polis bugün dünyaca ünlü sahilde sıkı denetim gerçekleştirdi. Polis, sahilde güneşlenip denize giren turistlerin tek tek pasaport ve ikametgahını sorguladı.

Antalya'da termometreler Nisan ayının ortasında 32 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcak sonrası kısıtlamadan muaf tutulan turistle soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı turistler bol bol güneşlenip denize girerken, bazıları da sahil bandında spor yapmayı tercih etti. Hava sıcaklığının artışından dolayı sahildeki turist artışı göze çarptı. Sahilin otellere yakın bölgelerinde turist yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sokağa çıkma kısıtlamasından pasaportunu göstererek suistimal eden ikamet sahibi turistlere yönelik 'ikametini iptal ederim' açıklamasının ardından ise öğleden sonra 7 kilometre uzunluğunda Konyaaltı Sahili'nde polis sıkı denetim gerçekleştirdi. Sahile inen ekipler, güneşlenip denize giren turistlerin pasaportlarını ve yerleşik olup olmadıklarını denetledi. Pasaportunu otelinde unutan turistler otellerine gönderilirken, ülkeye yeni giriş yapmış ve vizesi bulunan turistler, sorgulamanın ardından tatillerine devam etti.

Polis, yoğunluk oluşan bölgelerde denize girmeyen turistlere de maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.