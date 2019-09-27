Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'nun adını kullanan dolandırıcı tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Soylu'nun adını kullanan dolandırıcı tutuklandı

3 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adını kullanarak devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadinde bulunduğu vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı.

Bakan Soylu'nun adını kullanan dolandırıcı tutuklandı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adını kullanarak devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadinde bulunduğu vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun arkadaşı olduğunu öne süren bir kişinin, para karşılığında devlet kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığına ilişkin şikayetler gelmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis, yaptığı incelemede söz konusu şüphelinin Ş.A. olduğunu belirledi.

Ekipler, yakın takibe aldıkları zanlının, işe yerleştirme vaadiyle kandırdığı vatandaşlara "parayı gönderdikten sonra işe girme süreçlerinin hızlanacağı", "Ankara'da is¸leri takip ettigˆi" yönünde mesajlar gönderdiğini, ayrıca yatırılan paraları alabilmek için I·stanbul'un bir ilçesine bağlı banka s¸ubelerini kullandıgˆını tespit etti.

Şüphelinin dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve emniyeti kötüye kullanma suçlarından kaydı olduğu da belirlendi.

Emniyet birimlerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli Ş.A, c¸ıkarıldıgˆı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular geceyi parklarda geçirdi
Avcılar'da depremde hasar gören 2 bina mühürlendi Depremde herkes kaçtı, o gülerek kaçanları izledi...O anlar kamerada Arabada sigara yasağına vatandaştan ilginç çözüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 12:56:01. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'nun adını kullanan dolandırıcı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]