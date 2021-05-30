Üye Girişi
Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı - Son Dakika

Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı

30.05.2021 23:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT'de katıldığı canlı yayında Sedat Peker'le hakkında kullandığı, "Bir buçuk yıldır duran operasyonu ben harekete geçirdim" sözleriyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre Peker'e yönelik ilk soruşturma 2018 yılında İstanbul'da diğer soruşturma ise Köfteci Yusuf'un şikayeti üzerine 2019 yılında Bursa'da açıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT canlı yayınında katıldığı programda Sedat Peker olayıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Soylu, "Bu operasyonları ben başlattım. Bir buçuk yıl duran bir operasyonu harekete geçiren benim. Babamızın oğlu olsa bu ülkede mafya tipi örgütlenme yapıları üzerinden haksızlık yapana hayat hakkı tanımayız" demişti. Bakan Soylu'nun canlı yayında bahsettiği operasyonlarla ilgili detaylara ulaşıldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Sedat Peker, 30 Kasım 2019 tarihinde yurtdışına çıktı. Peker'in yurtdışına kaçması ve yayınladığı videolarla gündeme damga vurmasına yol açan süreç İstanbul ve Bursa'da hakkında başlatılan iki soruşturma ile start aldı.

İLK SORUŞTURMA İSTANBUL'DA AÇILDI

Peker hakkındaki ilk soruşturma bir şikayet üzerine İstanbul'da açıldı. Peker ve adamları, soruşturma kapsamında 17 Eylül 2018 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında 10 ay boyunca teknik takibe alındı.

9 NİSAN'DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Yaklaşık 19 ay devam eden soruşturma kapsamında 9 Nisan 2021 tarihinde Peker ve adamlarına bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 61 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dinlenmeler ve çalışmalar sonucu hazırlanan ve yargı makamlarının talebine rağmen kendilerine ulaştırılmayan dosya ve fezleke, ancak 17 Nisan 2021 tarihinde savcılığa teslim edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın kendilerine ulaşmasının ardından 15 Mayıs 2021 tarihinde Sedat Peker halkında kırmızı bülten talep etti.

BURSA'DAKİ SORUŞTURMADA KÖFTECİ YUSUF ŞİKAYETÇİ OLDU

Peker ve adamlarına yönelik bir diğer dosya ise Bursa'da açıldı. İçişleri Bakanı Soylu'nun yine TRT yayınında "Köfteci Yusuf'a çökeceklerdi" diye anlattığı dosya Köfteci Yusuf olarak bilinen işadamı Yusuf Akkaş'ın 24 Aralık 2019 tarihli şikayeti üzerine açıldı. 25 Aralık'ta emniyetin başsavcılığı bilgilendirmesiyle Peker ve adamları hakkında başka bir soruşturma daha başladı.

PEKER'İN ADAMLARINDAN 9'U TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 2020 Temmuz ayında düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Peker yurtdışına çıktıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutukladı.

Bursa soruşturmasında Sedat Peker ve Erhan Kılıç ilişkisine dair şüphe ortaya çıkınca savcılık resen soruşturmayı genişletti. Dinleme ve elektronik izlemeyi içeren kapsamlı siber raporu ise Sedat Peker yurtdışına kaçtıktan 15 ay sonra 2021 Şubat ayında savcılığa intikal ettirildi.

Sedat Peker'in emniyet ve yargı kronolojisi ise şu şekilde:

17 Eylül 2018 - 14 Haziran 2019 İstanbul'da şikayet üzerine Peker ve adamları dinlenmeye başlandı.

30 Kasım 2019: Sedat Peker yurtdışına çıktı.

25 Aralık 2019: Emniyetin başsavcılığı bilgilendirmesiyle Peker ve adamları hakkında Bursa'da Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ın şikayetiyle soruşturma başlatıldı. 2020 Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İstanbul merkezli olarak 9 Nisan 2021 tarihinde Peker ve adamlarına gerçekleştirilen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. Tüm dosya 17 Nisan 2021 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

15 Mayıs 2021: Sedat Peker hakkında kırmızı bülten talep edildi.

26 Mayıs 2021: Sedat Peker hakkında yakalama kararı verildi.

Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı

İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu, Sedat Peker, Canlı Yayın, İstanbul, Bursa, Trt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ergin Ataman kazandığı kupalarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı Ergin Ataman kazandığı kupalarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı         
00:13
Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı         
23:40
Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi         
23:16
Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti         
22:32
Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü         
21:22
Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı         
20:09
Kavgada söylenmeyecek sözü söyledi! Akalın ve Sayan arasındaki gerginliğe Nihat Doğan da katıldı Kavgada söylenmeyecek sözü söyledi! Akalın ve Sayan arasındaki gerginliğe Nihat Doğan da katıldı         
18:17
Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor         
16:30
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun         
14:02
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı         
11:31
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 00:31:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement