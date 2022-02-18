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BAKAN SOYLU'NUN DAYISI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

BAKAN SOYLU'NUN DAYISI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

18.02.2022 15:17

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, hayatını kaybeden dayısı Ali İhsan Reis (85), Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, hayatını kaybeden dayısı Ali İhsan Reis (85), Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kronik rahatsızlıkları nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören dayısı Ali İhsan Reis, dün sabah hayatını kaybetti. Reis, Bafra ilçesi Darboğaz Camisi'nde cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye, Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan yardımcıları Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze sonrası Bakan Soylu, kentten ayrıldı.

BAKAN SOYLU'NUN DAYISI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BAKAN SOYLU'NUN DAYISI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BAKAN SOYLU'NUN DAYISI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Süleyman Soylu, Ali İhsan Su, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU'NUN DAYISI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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