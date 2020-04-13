Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi güvenlik korucuları, şehit ve gazi ailelerini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi güvenlik korucuları, şehit ve gazi ailelerini... - Son Dakika

Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi güvenlik korucuları, şehit ve gazi ailelerini...

6 saat önce

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesinin başta şehit ailelerini, gazilerini, terörle ve teröristle mücadele eden güvenlik güçlerini, vatanını,...

Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi güvenlik korucuları, şehit ve gazi ailelerini..., System.String[]

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesinin başta şehit ailelerini, gazilerini, terörle ve teröristle mücadele eden güvenlik güçlerini, vatanını, devletini, milletini, bayrağını seven herkesi sevindirip mutlu ettiğini söyledi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa haberinin duyulmasının ardından milyonlarca vatansever vatandaşın sosyal medya aracılığıyla üzüntülerini ifade ederek bakana destek verdiğini belirten Ziya Sözen, istifanın kabul edilmemesinin de gündem olduğunu kaydetti. Sözen, "Bir taraftan destek açıklamaları yapılırken diğer taraftan Bakanın istifa haberinin hemen ardından başta FETÖ'cüler, PKK'lılar ve onların vagonuna takılanlar olmak üzere ülke düşmanları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ve yorumlarla sevinç ve zafer çığlıkları atmışlardı. İstifa açıklamasına destek verenler ve sevinenler olduğu gibi istifa haberiyle ilgili hiç bir yorum yapmayıp pusuda bekleyip, rüzgara göre yön alanların varlığına da şahit olduk. İstifa haberine sevinen terör sevicileri Bakan Soylu'yu, amaçlarına ulaşmalarının önündeki en büyük engel olarak görüyorlar. Soylu'nun terörle ve teröristle mücadelesinden çok büyük rahatsızlar duyan bu güruh için Soylu'nun istifası bir nimet ve bir fırsat olarak görülmüştür. Soylu'nun istifa kararı terör örgütlerine bir anlık moral ve motivasyon kaynağı oldu. Terörle ve teröristle mücadele eden kahramanlarımızın da moral ve motivasyonunu bozdu" dedi.


"Bu istifa ile kimin kiminle hareket ettiği ortaya çıktı"


Ziya Sözen bu istifa ile kimin kiminle hareket ettiğinin net olarak ortaya çıktığını söyledi. Sözen, "Bu istifa ile kimin kimle hareket ettiğini, kimin dost, kimin düşman olduğu da bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Kendilerine sözde cumhuriyetçi diyenlerin (CHP), kendilerine sözde milliyetçi diyenlerin (İP) en az teröristlerin arka bahçesi HDP kadar sevindiklerine sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla şahit olduk. Sözde cumhuriyetçilerin ve sözde milliyetçilerin Pensilvanya ile, Kandil ile aynı safta yer aldıklarına da şahit olduk. Bunların aynı merkezlerden yönetildiklerine de şahit olduk. Bu paylaşımlar bu sözde cumhuriyetçi ve sözde milliyetçilerin ihanet belgesi olarak tarihe geçmiştir. Bu anlamda kısa süreli bu istifa, bunları bir kez daha görmemize vesile olduğu için hayırlı olmuştur. Ülke olarak çok zor ve zahmetli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye diz çöktürdüğümüz bu günlerde Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi doğru ve yerinde bir karar olmuştur. Terörle ve teröristle mücadele eden güvenlik güçlerimizin kısa süreli olarak bozulan moral ve motivasyonlarını düzeltmiştir. Bu karar önümüzdeki zaman zarfında ülkemizin kaderinde belirleyici bir rol oynayacaktır. Bu istifa kararını kabul etmeyen Cumhurbaşkanımıza şehit ailelerimiz, gazilerimiz, güvenlik korucularımız ve vatansever milletimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" açıklamalarını yaptı. - DİYARBAKIR

Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:00 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM'de, Bakan Soylu'nun istifa girişimi tartışıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi         
19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum         
18:55
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek         
18:38
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi         
18:24
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz         
18:03
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti         
15:26
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 19:33:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi güvenlik korucuları, şehit ve gazi ailelerini... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]