Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'nun Kabulü

Bakan Soylu'nun Kabulü

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük'ü kabul etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük'ü kabul etti.

Soylu, Bedük ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.

Heyetin "10 Ocak Türkiye İdareciler Günü"nü kutlayan Soylu, Türkiye'de özellikle kaymakamlardan valilere tüm idarecilerin sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getirdiğini, Türkiye'nin kalkınmasında, büyümesinde, gelişmesinde büyük fedakarlıklar ortaya koyduğunu söyledi.

İdarecilerinin tek tek sorumlu olduğu alanları sayan Süleyman Soylu, "Büyük ülke, büyük devlet ve büyük millet olmak aslında bunların her birinin, birileri tarafından sorumlulukla yerine getirmesinden kaynaklanmaktadır. Bugün ülkemizin idarecilerinin ortaya koymuş olduğunu feraseti, anlayışı, hizmetkarlığı tekrar tebrik ediyor ve kutluyorum." diye konuştu.

Saffet Arıkan Bedük de Bakan Soylu'nun "10 Ocak Türkiye İdareciler Günü"nü kutlayarak, mülki idari amirlere verdiği cesaretten dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:14 Kaynak: AA

Saffet Arıkan Bedük, Süleyman Soylu, Bedük, Politika
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