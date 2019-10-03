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Bakan Soylu'nun kabulü

2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumucakos ve beraberindekileri kabul etti.

Bakan Soylu'nun kabulü, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumucakos ve beraberindekileri kabul etti.

Kumucakos ve beraberindeki heyeti makam kapısının önünde karşılayan Bakan Soylu, Yunan heyeti makamında ağırladı.

Heyetler arası görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü de kabulde hazır bulundu.

Toplantıda, iki ülke arasındaki göç politikalarının görüşüldüğü öğrenildi.

Süleyman Soylu, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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