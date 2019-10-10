Bakan Soylu'nun kabulü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:04 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Soylu'nun makamında gerçekleştirilen kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü de kabulde hazır bulundu.
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