İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine gazeteci Şirin Payzın ise "Burası laik bir ülke unuttu galiba .. Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama" dedi.
Oğlu ve şirketiyle ilgili iddialar üzerine Bakan Soylu ise yine sosyal medyadan Şirin Payzın'a yanıt vererek, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum, yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" dedi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu'dan oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz - Son Dakika