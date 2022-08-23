Bakan Soylu'dan oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz

23.08.2022 23:23
Bakan Soylu'dan oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz

Bakan Soylu'nun katıldığı bir mezuniyet töreninde subay ve astsubaylara, "Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın" demesine karşılık gazeteci Şirin Payzın, "Burası laik bir ülke unuttu galiba .. Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama" dedi. Payzın'a yanıt veren Soylu, "Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE OĞLUN VE ŞİRKETİNLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT VER"

Bunun üzerine gazeteci Şirin Payzın ise "Burası laik bir ülke unuttu galiba .. Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama" dedi.

"BİLDİĞİNİZİ SÖYLEMEZSENİZ NAMERTSİNİZ"

Oğlu ve şirketiyle ilgili iddialar üzerine Bakan Soylu ise yine sosyal medyadan Şirin Payzın'a yanıt vererek, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum, yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" dedi.

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Bakan Soylu:  Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre Bakan Soylu:  Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre BAKAN SOYLU SİLİVRİ'DE ZİYARETLERDE BULUNDU BAKAN SOYLU SİLİVRİ'DE ZİYARETLERDE BULUNDU

Süleyman Soylu, Şirin Payzın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz - Son Dakika
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