Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? - Son Dakika

Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?
25.05.2021 11:55
Son dönemde yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermek adına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam bir programa konuk oldu. Gazetecilerin kendisine yönelttiği bazı sorulara net cevaplar veremeyen Soylu'nun bu durumu, sosyal medyada bir hayli eleştirildi. Bakan Soylu'nun katıldığı programla ilgili Twitter'da birbirinden komik paylaşımlar yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te katıldığı program dün gece sosyal medyada en çok konuşulan konuydu. "Kübra Par ile Açık ve Net" programına katılan Bakan Soylu; Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Programın ardından sosyal medyada birbirinden komik paylaşımlar yapıldı.
İşte o paylaşımlardan bazıları;
Son Dakika Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü