Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'nun Konvoyunda Kaza (2) - Yeniden

Bakan Soylu'nun Konvoyunda Kaza (2) - Yeniden

21 dakika önce

Sayın Yazıişleri Müdürlerine'Bakan Soylu'nun koruma ekibi kaza yaptı' başlıklı haberimizi, kaza yapan cipte vatandaşların olduğunun belirlenmesi üzerine, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz.

Bakan Soylu'nun Konvoyunda Kaza (2) - Yeniden, System.String[]
Sayın Yazıişleri Müdürlerine

'Bakan Soylu'nun koruma ekibi kaza yaptı' başlıklı haberimizi, kaza yapan cipte vatandaşların olduğunun belirlenmesi üzerine, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz..

YENİDEN

-------------------- 

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Antalya'nın Serik ilçesinde katıldığı toplantıya giden vatandaşların içinde bulunduğu cip, Belek turizm merkezinde kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazayı yara almadan atlatan 4 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Antalya- Serik D- 400 yolunun Kadriye kavşağında meydana geldi. Belek turizm merkezindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gelen İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyunda yer alan 07 MGL 61 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Yol kenarında yan duran cipteki 4 kişi, konvoyda bulunan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kişiler, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Araç ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaman Bakan Kurum Antalya'daki Afette 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp Son Dakika! Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik

Rus Savaş Uçağı Böyle İnfilak Etti Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 11:55:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'nun Konvoyunda Kaza (2) - Yeniden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]