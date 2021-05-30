BAKAN SOYLU'NUN KURUCUSU OLDUĞU ENGİN SİGORTA'DAN AÇIKLAMA - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan haklarındaki iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Engin Sigorta'dan yapılan açıklamada, "1996 yılında Gaziosmanpaşa'da kurulmuş, 25 yıldır aynı yerde ticari faaliyetlerini sürdüren, ülkemizin önde gelen şirketlerinin acenteliklerini bünyesinde barındıran ve gerek ciro gerekse personel kapasitesi bakımından sigorta acente sektöründe orta ölçekte sayılabilecek bir sigorta acentesiyiz.