BAKAN SOYLU'NUN KUZENİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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BAKAN SOYLU'NUN KUZENİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

18.07.2022 22:07

TRABZON'un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez (59), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

TRABZON'un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez (59), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan Fatih U., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Fatih, Of, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU'NUN KUZENİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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