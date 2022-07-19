Bakan Soylu'nun kuzeni vurularak öldürülmüştü! İkilinin daha önce mahkemelik olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun kuzeni vurularak öldürülmüştü! İkilinin daha önce mahkemelik olduğu ortaya çıktı

19.07.2022 11:36

Dün öğle saatlerinde Trabzon'un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, Fatih U., tarafından vurularak öldürülmüştü. Fatih U. gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ayrıca ikili arasındaki tartışmanın daha önce de mahkemelik oldukları "balıkçı damı" meselesinden dolayı yaşandığı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında daha önce mahkemelik de oldukları 'balıkçı damı' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Bakan Soylu'nun kuzenini ölüme götüren tartışma 'balıkçı damı' meselesinden çıkmış
Bakan Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu.

Bakan Soylu'nun kuzenini ölüme götüren tartışma 'balıkçı damı' meselesinden çıkmış

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, şüphelisi Fatih U., güvenlik gerekçesiyle sorgusu için Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgusu tamamlanan Fatih U., sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da çelik yelek giydirilerek Of Adliyesi'ne sevk edildi.

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Son dakika haber! BAKAN SOYLU'NUN KUZENİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, ÇELİK YELEKLE ADLİYEDE Son dakika haber! BAKAN SOYLU'NUN KUZENİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, ÇELİK YELEKLE ADLİYEDE BAKAN SOYLU'NUN KUZENİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ BAKAN SOYLU'NUN KUZENİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ
Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Süleyman Soylu, Hisarcık, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu'nun kuzeni vurularak öldürülmüştü! İkilinin daha önce mahkemelik olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu'nun kuzeni vurularak öldürülmüştü! İkilinin daha önce mahkemelik olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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