Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

19.07.2022 15:36

Trabzon'un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i öldüren Fatih Ulusoy mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ulusoy ifadesinde pişman olduğunu ve çıkan tartışmada kendisine tokat atılması sonrası sinirlerine hakim olamayarak cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Of ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde Fatih Ulusoy (53) ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez (60) arasında daha önce mahkemelik de oldukları balıkçı damı meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren şahıs tutuklandı! Mahkemedeki ilk ifadesi de ortaya çıktı

TOKAT ATMASI ÜZERİNE SİNİRLENEREK 5 EL ATEŞ ETMİŞ

Çıkan tartışmada Fatih Ulusoy, Dönmez'in kendisine tokat atması üzerine sinirlenerek silahını alıp gelip arkasından 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren şahıs tutuklandı! Mahkemedeki ilk ifadesi de ortaya çıktı

ADLİYEYE ÇELİK YELEKLE GETİRİLDİ

Olaydan sonra Fatih Ulusoy silahı ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Cinayet zanlısı Fatih Ulusoy olay sonrası güvenlik gerekçesiyle sorgusu için Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, sorgusunun tamamlanması üzerine çelik yelek giydirilerek Of Adliyesi'ne sevk edildi.

Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren şahıs tutuklandı! Mahkemedeki ilk ifadesi de ortaya çıktı

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMAYARAK CİNAYETİ İŞLEDİM"

Ulusoy'un ilk ifadesinde pişman olduğunu ve sinirlerine hakim olamayarak cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Cinayet zanlısı Fatih Ulusoy, 'ateşli silahla adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Fatih Ulusoy, Hisarcık, ulusoy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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