Bakan Soylu'nun paylaştığı huzur kenti Tunceli'de yaylacılar güven içerisinde dağlara çıkıp hayvancılık yapıyor - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun paylaştığı huzur kenti Tunceli'de yaylacılar güven içerisinde dağlara çıkıp hayvancılık yapıyor

18.08.2022 12:32

Bakan Soylu'nun paylaştığı huzur kenti Tunceli'de yaylacılar güven içerisinde dağlara çıkıp hayvancılık yapıyor Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar ile adeta huzur kenti haline gelen Tunceli'de besiciler yüksek rakımlı dağlardaki yaylalarda güven içerisinde hayvancılık yapıyor.

Bakan Soylu'nun paylaştığı huzur kenti Tunceli'de yaylacılar güven içerisinde dağlara çıkıp hayvancılık yapıyor

TUNCELİ - Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar ile adeta huzur kenti haline gelen Tunceli'de besiciler yüksek rakımlı dağlardaki yaylalarda güven içerisinde hayvancılık yapıyor.

Yıllardır terörle anılan Tunceli, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları, etkin kullanılan SİHA ve İHA'lar sonucu huzur, turizm, spor ve tatil şehrine dönüştü. Buna en çok sevinenlerin başında ise besiciler geldi. Önceleri yaylalara çıkmaya korkan besiciler, şimdi huzur içerisinde dağlara çıkıp hayvanlarını otlatıyor. Yüksek rakımlarda kurdukları çadırlarda kalarak hayvanlarını otlatan besiciler, buradan kazandıkları ile ailelerini geçindiriyor. Çocukların koşup oynadığı yaylalar görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

4 ay yaylada kalıyorlar

Pertek'ten yaylaya çıktılarını aktaran Hasret Ok, "Burada sürü besliyoruz. Köyümüzde bir ay sağım yaptıktan son yaylaya geliyoruz. Yaylada 3-4 ay kalıyoruz. Okullar açılmadan önce çocuklarla beraber köyümüze dönüyoruz. Yaklaşık 4 ton peynir satıyoruz" dedi.

Pertek'ten Pülümür'e gelip yaylalarda konakladıklarını dile getiren 10 yaşındaki Çağan Düzyaz, "Koyunları otlatıyoruz, yaylalar güzel. Okullar başlayınca geri köye dönüyoruz. Burada gezerek zaman geçiriyoruz" diye konuştu.

Besici Deniz Düzyaz ise "30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Tunceli dağlarına geldik. Bu sene Yıl dağına geldik, geçen sene Bahar yaylasındaydım. Yayları güzel, sürü bu sene verimli, süt de güzeldi. 8 gurup ile buraya girdik" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün twitter adresinden yaptığı paylaşımda İHA'ların görüntülerini paylaşarak, "İHA'ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak hele. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
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Kalbi durup bitkisel hayata giren genç kız, kök hücre nakli ile hayata tutundu Kalbi durup bitkisel hayata giren genç kız, kök hücre nakli ile hayata tutundu Bakan Soylu, Munzur'da İHA'ların çektiği hayvancılık faaliyeti görüntülerini paylaştı Bakan Soylu, Munzur'da İHA'ların çektiği hayvancılık faaliyeti görüntülerini paylaştı
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Tunceli, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'nun paylaştığı huzur kenti Tunceli'de yaylacılar güven içerisinde dağlara çıkıp hayvancılık yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu'nun paylaştığı huzur kenti Tunceli'de yaylacılar güven içerisinde dağlara çıkıp hayvancılık yapıyor - Son Dakika
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