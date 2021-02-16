Bakan Soylu'nun sözleri sonrası HDP'li Pervin Buldan konuştu - Son Dakika

Bakan Soylu'nun sözleri sonrası HDP'li Pervin Buldan konuştu

16.02.2021 18:54
Bakan Soylu'nun sözleri sonrası HDP'li Pervin Buldan konuştu, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Pervin Buldan'a yönelik "Öznur Çalık, çocuklar kaçırıldığı zaman Pervin Buldan'ı aradı. Pervin Buldan, 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar' dedi" sözlerine yanıt veren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, iddiaların "gerçek dışı" olduğunu öne sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi. 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı aradığını söyleyen Bakan Soylu, ''Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar.' 10 tane çocuğa acımayan, askerime, polisime acır mı?'' dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Buldan, Soylu'nun sözleriyle ilgili konuştu:

"Bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki Gara'ya ilişkin görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AK Parti milletvekiline 'Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar' dediğimi iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır, saptırmadır ve kara propaganda amaçlıdır.

Olayın doğrusu şöyledir:

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, Grup Başkanvekili olduğum dönemde beni aradı ve alıkonulan bir askerin annesinin kanser hastası olduğunu ve oğlundan haber almak istediğini aktardı. Müzakere ve çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemdi. Konuyla ilgili olarak eğer bir bilgiye ulaşılabilirse mutlaka paylaşacağımı kendisine ifade ettim. Alıkonulan askerin sadece sağlığının iyi olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıldı ve Çalık'a 'Sağlığı iyiymiş. Umarım en kısa zamanda bırakılır. Biz elimizden geleni yapıyoruz' şeklinde bir paylaşımda bulundum. Aramızda geçen diyalog bundan ibarettir. Bunun dışındaki iddialar asla doğru değildir."

Bakan Soylu'nun sözleri sonrası HDP'li Pervin Buldan konuştu

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'nun sözleri sonrası HDP'li Pervin Buldan konuştu - Son Dakika


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