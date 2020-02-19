Bakan Soylu'nun tedavisine yardımcı olduğu depremzede sağlığına kavuştu - Son Dakika

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Bakan Soylu'nun tedavisine yardımcı olduğu depremzede sağlığına kavuştu
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tedavisi için destek olmasını isteyen varis hastası sağlığına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:40 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tedavisi için destek olmasını isteyen varis hastası sağlığına kavuştu.
Kentteki ziyaretleri kapsamında 8. Kolordu Spor Salonu'nda kalan Yalçın Karataş'ın ileri derecede varis problemi olduğunu öğrenen Soylu, depremzedeye gerekli tedaviyi görmesi için yardımcı olunması talimatını verdi.
Bunun üzerine tedavisi için Adana'ya gönderilen Karataş, sağlığına kavuşarak Elazığ'a geri döndü.
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