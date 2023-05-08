İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, ShiftDelete.Net isimli Youtube kanalına konuk olarak katıldı. Yerli otomobil Togg'la kentte kısa bir yolculuk yapan Soylu, o sırada telefonunda hangi uygulamaları kullandığını anlattı.
Birçok sosyal medya uygulamasının telefonunda bulunduğunu belirten Bakan Soylu, kişinin fotoğrafını çektikten saniyeler sonra kim olduğunu gösteren "KİM" uygulamasından da bahsetti. Uygulamalı olarak programı gösteren Soylu, yolcu koltuğunda oturan şahsın fotoğrafını çektikten 3 saniye sonra o kişiye ait tüm bilgilerin ekrana geldiğini gösterdi. O anlarda araçtakiler de büyük şaşkınlık yaşadı.
Soylu, "Bu WhatsApp'tan daha kıymetli bir şeydir. Dünyada bunun benzeri yok. Türkiye'deki bütün olaylarla ilgili süzmeleri yapar. Türkiye'de bütün insanların, ajanslarda ne olduğunu aktarır. Bütün emniyet teşkilatında...Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan bakanlıklardan birisi İçişleri Bakanlığı'dır. Hiç bu konuda tevazu göstermem, hiç. Bu devletin çok büyük güçleri var. Şu anda size gösterdiğim yüz bin de biri" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu'nun telefonundaki uygulama izleyenleri şaşırttı! Fotoğrafını çektiği ismin tüm bilgileri 3 saniyede açıldı - Son Dakika