Bakan Soylu'nun telefonundaki uygulama izleyenleri şaşırttı! Fotoğrafını çektiği ismin tüm bilgileri 3 saniyede açıldı - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun telefonundaki uygulama izleyenleri şaşırttı! Fotoğrafını çektiği ismin tüm bilgileri 3 saniyede açıldı

08.05.2023 20:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu bir yayında telefonunda bulunan uygulamalardan bahsetti. Soylu, bakanlığa ait "KİM" uygulamasını ise uygulamalı olarak anlattı. Bunun için yolcu koltuğunda oturan kişinin fotoğrafını çeken Bakan, birkaç saniye içerisinde o kişiyle ilgili bütün bilgilerin ortaya çıktığını gösterdi.

İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, ShiftDelete.Net isimli Youtube kanalına konuk olarak katıldı. Yerli otomobil Togg'la kentte kısa bir yolculuk yapan Soylu, o sırada telefonunda hangi uygulamaları kullandığını anlattı.

SANİYELER İÇERİSİNDE TÜM BİLGİLERİ VERİYOR

Birçok sosyal medya uygulamasının telefonunda bulunduğunu belirten Bakan Soylu, kişinin fotoğrafını çektikten saniyeler sonra kim olduğunu gösteren "KİM" uygulamasından da bahsetti. Uygulamalı olarak programı gösteren Soylu, yolcu koltuğunda oturan şahsın fotoğrafını çektikten 3 saniye sonra o kişiye ait tüm bilgilerin ekrana geldiğini gösterdi. O anlarda araçtakiler de büyük şaşkınlık yaşadı.

"DÜNYADA BENZERİ YOK"

Soylu, "Bu WhatsApp'tan daha kıymetli bir şeydir. Dünyada bunun benzeri yok. Türkiye'deki bütün olaylarla ilgili süzmeleri yapar. Türkiye'de bütün insanların, ajanslarda ne olduğunu aktarır. Bütün emniyet teşkilatında...Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan bakanlıklardan birisi İçişleri Bakanlığı'dır. Hiç bu konuda tevazu göstermem, hiç. Bu devletin çok büyük güçleri var. Şu anda size gösterdiğim yüz bin de biri" ifadelerini kullandı.

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Milletvekili Adayı, Süleyman Soylu, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'nun telefonundaki uygulama izleyenleri şaşırttı! Fotoğrafını çektiği ismin tüm bilgileri 3 saniyede açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu'nun telefonundaki uygulama izleyenleri şaşırttı! Fotoğrafını çektiği ismin tüm bilgileri 3 saniyede açıldı - Son Dakika
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