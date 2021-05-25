Bakan Soylu'nun canlı yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı - Son Dakika

Bakan Soylu'nun canlı yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayını sonrası Habertürk TV önünde toplanan bir grup, "Bu kadar soysuza bir Soylu yeter" sloganı attı. Bakan Soylu da, kendisine destek verenlere selam verdi.

Son Dakika

Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim

Kaftancıoğlu'nun koruma kararının kaldırılmasına "Tehdit yoktu" diyen Bakan Soylu'ya ilk ağızdan yanıt

Lille taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yaptı

Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?

İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine tek cümlelik yanıt: Ciddiye alınamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var

Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti