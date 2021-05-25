İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk TV'de konuk olduğu programın ardından kanal binasının önünde bir grup vatandaş toplandı.
3 saat 10 dakikalık yayında suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddialarına yanıt veren Bakan Soylu'ya çıkışta bir grup vatandaş destek verdi. Ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşlar, "Bu kadar soysuza bir Soylu yeter" sloganları attı. Bakan Soylu da grubu selamlayıp "Allah bizi mahcup etmesin" dedi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu'nun canlı yayını sonrası vatandaşlar destek için Habertürk binasının önünde toplandı - Son Dakika