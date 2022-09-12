İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Kökünü Kurutma' adı verilen operasyonu yönetmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kente geldi. 86 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 85 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 1 kilo 478 gram metamfetamin, 1 kilo 177 gram esrar, 45,29 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 55 bin 130 TL, 3 adet hassas terazi, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 kök hint keneviri, 9 adet extacy hap, 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 52'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 33 şüpheli ise, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAKAN SOYLU'NUN YÖNETTİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 33 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.