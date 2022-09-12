Bakan Soylu'nun yönettiği uyuşturucu operasyonunun 33 şüphelisi adliyede - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun yönettiği uyuşturucu operasyonunun 33 şüphelisi adliyede

12.09.2022 11:00
Bakan Soylu'nun yönettiği uyuşturucu operasyonunun 33 şüphelisi adliyede

NEVŞEHİR'de 3 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kente gelerek yönettiği uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 85 kişiden 33'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NEVŞEHİR'de 3 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kente gelerek yönettiği uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 85 kişiden 33'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Kökünü Kurutma' adı verilen operasyonu yönetmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kente geldi. 86 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 85 kişi gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda, 1 kilo 478 gram metamfetamin, 1 kilo 177 gram esrar, 45,29 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 55 bin 130 TL, 3 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 12 kök Hint keneviri, 9 extacy hap, 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 52'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 33 şüpheli ise, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'nun yönettiği uyuşturucu operasyonunun 33 şüphelisi adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu'nun yönettiği uyuşturucu operasyonunun 33 şüphelisi adliyede - Son Dakika
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