Bakan Soylu'nun ziyareti evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun ziyareti evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerle bir araya geldi.

Bakan Soylu'nun ziyareti evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerle bir araya geldi. Aileler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tek tek görüntülü konuştu.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 161'inci gününde soğuk havalara rağmen devam ediyor. Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam saatlerinde evlat nöbetindeki ailelerle görüştü. Bakan Soylu ile görüşen aileler daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tek tek görüntülü konuşma fırsatı buldu. Bakan Soylu ailelerle görüştükten sonra Elazığ'a hareket etti.

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 161 gündür HDP il binası önünde evlatlarını beklediklerini kaydederek Bakan Soylu'nun ziyaretinden memnun kaldıklarını aktardı. Aydın, "Dün İçişleri Bakanımız ile konuştuk, kendisi bize umut verdi, bize sabırlı olmamızı çocuklarımızı getireceklerini, iğne ile kuyu kazdıklarını söyledi. Daha sonra Cumhurbaşkanımız ile telefonla görüntülü konuştuk, Cumhurbaşkanımızda bize umut verdi, haklı bir davamız olduğunu söyledi, sabırlı olmamızı ve çocuklarımızı bize kavuşturacaklarını dile getirdi. Bu yüzden umudumuz daha da yükseldi, biz bekleyeceğiz Türkiye Cumhuriyeti devletimize güveniyoruz, inşallah Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşuruz artık bu hasretlik biter. Hepimiz evimize döneriz" dedi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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