Son dakika haber: Bakan Soylu'nun ziyareti sırasında ağlayan anne yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileleri ziyarete gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesi sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Cennet Kavaklı, "Kendisi bana, 'Çalışmalar başlatılmıştır ve siz üzülmeyin. Adil'ler de gelecek, Şeyma'lar, Mehmet'ler ve hepsi de gelecek. Hepsini kurtaracağız' dedi. Ben bu sözler üzerine çok hüzünlendim ve ağladım" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 494'üncü gününde de devam ediyor. 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kavaklı'ya (24) kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini belirten anne Cennet Kavaklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün kendileri ile görüştüğünü ve bundan dolayı çok duygulandığını söyledi. Kavaklı, "Bakan Soylu'nun gelişi bizlere güç, kuvvet verdi. Ben Bakanımızı görünce kendimi tutamadım ve gözyaşlarıma hakim olmadım. Bakanıma, 'Ben Adil'imi istiyorum ve İnşallah asker, polisler ve burada bulunan ailelerin çocukları kurtarılır' dedim. Kendisi de bana, 'Çalışmalar başlatılmıştır ve siz üzülmeyin. Adil'ler de gelecek, Şeyma'lar, Mehmet'ler ve hepsi de gelecek. Hepsini kurtaracağız' dedi. Ben bu sözler üzerine çok hüzünlendim ve duygulandım. Gözyaşlarıma hakim olamadım ve ağladım" diye konuştu.

Anne Kavaklı, konuşmasının ardından kaçırılan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.

(Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç/İHA)