Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (4) - Son Dakika
Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (4)
6 saat önce
GERİ GÖNDERME MERKEZİNİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalıştayın ardından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile birlikte İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:13 Kaynak: DHA
GERİ GÖNDERME MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalıştayın ardından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile birlikte İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette, merkezdeki çalışmaları inceleyen Soylu, yetkililerden de bilgi aldı. Soylu, daha sonra İzmir'den ayrıldı.
Umut KARAKOYUN/ İZMİR,
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!