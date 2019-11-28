Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (4)
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (4) - Son Dakika

Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (4)

6 saat önce

GERİ GÖNDERME MERKEZİNİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalıştayın ardından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile birlikte İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (4), System.String[]

GERİ GÖNDERME MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalıştayın ardından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile birlikte İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette, merkezdeki çalışmaları inceleyen Soylu, yetkililerden de bilgi aldı. Soylu, daha sonra İzmir'den ayrıldı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR,


Süleyman Soylu, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:13 Kaynak: DHA
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