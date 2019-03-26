Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "On Yıllardır Bu Milletin Yakasından Düşmediler"

Bakan Soylu: "On Yıllardır Bu Milletin Yakasından Düşmediler"

1 saat önce

- Bağcılar'da halka hitap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar'da halka hitap etti.

- Bağcılar'da halka hitap
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar'da halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:42 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Bağcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Müdüründen Çok Konuşulacak Analiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:30:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "On Yıllardır Bu Milletin Yakasından Düşmediler"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]