Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "On Yıllardır Sevincimizi Hep Kursağımıza Tıkamak İstediler"

Bakan Soylu: "On Yıllardır Sevincimizi Hep Kursağımıza Tıkamak İstediler"

47 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "On yıllardır bu ülkede sevincimizi hep kursağımıza tıkamak istediler.

Bakan Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "On yıllardır bu ülkede sevincimizi hep kursağımıza tıkamak istediler. Türkiye'ye Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayanlar, bugün hem iktidarız, hem de muktediriz Allah'ın izniyle" dedi.

Bakan Soylu akşam saatlerinde Aksaray'a geldi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda halka hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkede bakanlar idam edildi. Bize dediler ki, annelerimize, ninelerimize dediler ki, 'Evlatlarınızı bu işlere karıştırmayın artık.' Yani, bu ülkeyi siz idare etmeyin. Bu ülkeyi siz yönetmeyin. Biz bu ülkeyi idare ederiz. Her 10 yılda bir bu ülkede bize bunu hatırlattılar darbe yaparak. 60'da, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da ve en son o Amerikan uşağı olan Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirmek istediği o darbede. Bize bunları her 10 yılda bir hatırlattılar. Ekonomik saldırılar yaptılar, ardından bu ülkede kardeşi kardeşe düşürdüler. Türk Kürt, Alevi Sünni, sağcı solcu, laik dindar, başı açık başı örtülü. Yapmadıkları kalmadı bize. Hastanelerde bizi bilerek yoksullukla karşı karşıya bırakarak özgüvenimizi, onurumuzu zedelemeye çalıştılar. Polis arabalarına benzin koyamayan bir Türkiye tablosunu önümüze koydular. Bu ülkede depremler oldu, ceset torbası bulamadık. Emekli maaşı geldiği zaman, zamanı, tarihi, saati, Türkiye'yi IMF önünde 500 Milyon dolar aramak zorunda, aciz durumda bıraktılar. Bunların hepsini bu ülke yaşadı. On yıllardan beri yapmadıkları kalmadı. Değerlerimize saldırdılar, kutsallarımızı küçümsemeye çalıştılar. Kıyafetimize müdahale ettiler. Bizi birbirimize düşürmek için. Bizi terörle terbiye etmeye, bizi yüzde 8'lik gecelik faizlerle terbiye etmeye çalıştılar. On yıllardır bunu yaptılar. İstedikleri şuydu; benim ülkem güçlü olmasın. İstedikleri şuydu, Türkiye kuvvetli, kudretli olmasın, bu ülke yarınlara güçlü adım atmasın. Sevincimizi hep kursağımıza tıkamak istediler. On yıllardır bunu yaptılar. Ey Türkiye'ye Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayanlar; 'Siz iktidar olursunuz, ama muktedir olamazsınız' diyenlere diyorsunuz ki, 'Biz, milletimiz, bugün hem iktidarız, hem de muktediriz Allah'ın izniyle" dedi.

Mitingin ardından Bakan Soylu, AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer'i halka tanıttı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:27 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Süleyman Soylu, Politika
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