Bakan Soylu operasyon birlikleriyle bir araya geldi - Son Dakika

- Bakan Soylu, Operasyon birlikleriyle bir araya geldi

ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli açılış ve ziyaretler için geldiği Şırnak'ta Çakırsöğüt Tugay komutanlığında Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat operasyon birlikleri ile bir araya geldi.

Şırnak Çakırsöğüt 1. Tugay Komutanlığında operasyon birliklerine hitap eden Bakan Soylu, bölgemizde 134teröristin kaldığını ve bunları etkisiz hale getirmek için yaolacağız yada öleceğiz dedi.

Bakan Soylu, "silahlı insansız hava araçlarımzı, keşif araçlarımız bu günden itibaren Şırnak'ta bölgesinde, bu bölgenin her noktasında, operasyonların daha güvenli olması için, daha emin olmasını sağlayacaktır. Bu bölgede 134 terörist kaldı. Allah nasip ederse genen yıldan beridir hazırlığını gerçekleştiriyoruz. ya olacağız yada öleceğiz. Ömrümüz boyunca bu coğrafyada bu milletin sırtında bu hainleri taşıyamayız. Bunların ülkemize ve milletimize çoğrafyamızda yaptıkları kirli işbirlikçileriyle üretmek istedikleri maliyeti vatandaşımıza yansıtamayız. Mardin Siirt, Diyarbakır'a kadar terörist sayısı sayarak söylüyoruz. 484'e kadar düştü. Dahada düşecektir.bunların bir bölümü korkudan kaçıp gidecektir. Sınırlarımızın içerisinde bize kafa tutmak, bizle boy ölçüşmeye çalışan kimseye aman vermeyeceğiz. Murat Karayılan'dan Cemil Bayık'a kadar bize ve bu millete borçlular. Bileseniniz canlarıyla ödeyecekler. Ölümleri normal olmayacak. Çünkü bu millete çok çektirdirler. Bu milletin geleceğini elinden almaya çalıştılar. Arkalarında kimletin olduğunu biliyoruz. Sadece onları mağlup etmiyoruz. Okyanus ötesinden buraya harita biçmeye, bize gelecek biçmeye çalışanlarıda mağlup ediyorsunuz." Dedi.

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