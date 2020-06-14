Bakan Soylu, Orgeneral Çetin başkanlığındaki jandarma heyetini kabul etti Açıklaması - Son Dakika

Bakan Soylu, Orgeneral Çetin başkanlığındaki jandarma heyetini kabul etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün saha hakimiyeti tamamen bizdedir ve yaz kış demeden, kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde, şehirden temizlenen terör örgütü, mağaralarda hapsolmuş durumdadır.

Bakan Soylu, Orgeneral Çetin başkanlığındaki jandarma heyetini kabul etti Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün saha hakimiyeti tamamen bizdedir ve yaz kış demeden, kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde, şehirden temizlenen terör örgütü, mağaralarda hapsolmuş durumdadır." dedi.

Soylu, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmasına Jandarmanın 181. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek başlayan Soylu, İçişleri Bakanı olarak, 181 yıllık bir mazinin, ancak yaklaşık 4 yılında bu güzide kurumla birlikte çalışma imkanı olduğunu belirtti. Soylu, "Bu süre içinde jandarmamızda gördüğüm disiplinin, birikimin, yüksek kapasite ve vatan aşkının beni her zaman etkilediğini de burada bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Böyle kurum ve teşkilatların kolay oluşmadığını, tarih, tecrübe ve birçok olayın oluşturduğu süreçlerin süzgecinden geçerek, bu noktaya gelindiğini dile getiren Soylu, bugünün jandarmasının, bir önceki günün jandarması gibi olmadığına işaret etti.

Her gün kapasite artıran, gelişen, teknolojik bütün imkanları kullanan ve bir önceki günden çok daha üstün bir kabiliyete ulaşan bir jandarma teşkilatının olduğunu belirten Soylu, "Daha 2017'de profesyonelleşme oranı yüzde 59'du, buna ait bir hedef koyuldu, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu defaten bir talimat olarak ortaya koydu. Bugün ise yüzde 82'lerde." bilgisini verdi.

Jandarma Teşkilatının, insansız hava aracı teknolojisini kullanma başarısına da değinen Soylu, şunları söyledi:

"Bu kapasitesinin de terörle mücadeleye katkısını çok kısa bir sürede elde etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve destekleriyle hem personel hem teknik ekipman anlamında önemli yatırımlar yapıldı. 2016'da 139 bin personeli olan bu teşkilat, bugün 190 bin personeliyle önemli bir eşiği geçmiştir ve daha da önemlisi sadece teknoloji kullanan değil, teknoloji üreten, yazılım üreten, ayrıca savunma sanayi üretimimizde de yüksek teknoloji talepleriyle ciddi bir itici güç oluşturmaktadır."

Soylu, son 4 yılın tüm güvenlik birimleri açısından kolay geçmediğine işaret ederek, "Terör, göç, uyuşturucu ile mücadelenin yoğun olduğu bir dönemdi. Geniş bir sorumluluk sahası vardı. Çok gayret gösterdiğinizi ancak başarının yorgunluğunuzu aldığını biliyorum." dedi.

Görev alanlarındaki başarı haricinde, emniyet, sahil güvenlik ve jandarmanın birlikte çalışabilme başarasına da dikkati çeken Soylu, bunun kolay bir iş olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı içerisinde Emniyet, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Göç İdaresi'nin bir aradaki entegrasyonunun önemli bir başarı getirdiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

" Türkiye'de özellikle çukur, barikat olaylarından sonra ve 15 Temmuz'un hemen akabinde bir taraftan jandarma, bir taraftan emniyet, bir taraftan sahil güvenlik ama önemli yüksek bir koordinasyonu da eş güdüm başarılı bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatıyla da başarılı bir şekilde gerçekleştiğini kamuoyuna söylemek isterim. Bugün terörle mücadele dahil, asayiş meseleleri dahil bu adımlar güçlü bir şekilde atılıyorsa devletin bütün birimlerinin bir uyum içerisinde çalışması, bu konuda hem birbirini tamamlamaları, hem birbirinin eksikliklerini gidermeleri hem de birbirine katkı koymalarının altını çizmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belki de bu uyum açısından en önemli zaman dilimini yaşadığımızı, bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerçekleştirdiğimizi, bugünün adına bir not düşmek lazım geldiğini ifade etmek istiyorum."

"Terörle mücadele matematiğinin nasıl olacağını bütün dünyaya gösterdik"

Soylu, jandarmanın uyumu ve vizyoner çalışmalarındaki katkıyı da vurgulayarak, bütün bu başarı çizgisinin sonuçlara da yansıdığını aktardı.

Özellikle terörle mücadelede, jandarmanın ortaya koyduğu başarının herhangi bir tartışmaya yer vermeyecek derecede yüksek bir seviyede olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün saha hakimiyeti tamamen bizdedir ve yaz kış demeden, kesintisiz operasyon stratejimiz neticesinde, şehirden temizlenen terör örgütü, mağaralara hapsolmuş durumdadır. Ben çok iyi hatırlıyorum. 3,5 yıl önceydi, Lice'de beraber olduğumuz zaman diliminde o günden bugünlere çok büyük bir gelişimi, bir özgüveni ve aslen terörle mücadele matematiğinin nasıl olacağını bütün dünyaya gösterdik."

Jandarmanın göç, uyuşturucu ile mücadele, trafik ve asayiş konularında da mesailerinin son dönemde ciddi oranda başarılı ve kendileri için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunun altını çizen Soylu, "İçişleri Bakanı olarak söylemek istiyorum; bizim emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin bir arada çalışmasından elde ettiğimiz bir sonuç daha var. O sonuç şudur; birbirlerinin üstün kabiliyetlerini birbirlerine nakşetme kapasitesi." dedi.

Bundan çok memnun olduklarını dile getiren Soylu, "Çok uzun dönemler elde edilen kapasitelerin kurumların birbirine aktarma becerisi ve tecrübesi belki de bu dönemin bize kazandırdığı en önemli katma değerdir." diye konuştu.

Bu başarıda emeği geçenlere şükranlarını sunan Soylu, Jandarmanın kamu düzeni, terörle mücadele, asayiş, trafik ve göç gibi meselelerle mücadele etmenin yanı sıra belki de dünyada örnekleri görülmeyen bir şeyi daha başardığını belirtti.

Jandarmanın Elazığ depreminde vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın, Türkiye'nin yaşadığı salgında, jandarmamız sadece güvenliği sağlamadı, sadece terörle mücadele etmedi, vatandaşımızın isteklerini yerine getirebilmek için hizmetkar oldu. Bu aslında aldığı disiplinin ve eğitimin vatan ve millet sevgisinin yansımasıdır. 'Benim görevim budur' veya 'bu değildir' diye hiçbir tartışmaya girmeden, vatandaşın tarlasını süren, maaşını getiren, erzağını taşıyan, onun yüzünü okşamasına fırsat veren tüm jandarmamıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bu Jandarma tarihinin de karşı karşıya kaldığımız olaylar karşısında bana göre vermiş olduğu büyük bir insanlık sınavıdır. Bu insanlık sınavını her zaman veriyordu ama bütün dünyaya örnek olarak, özdeş bir şekilde vermesi de şahsi kanaatim odur ki gelecek nesillere bırakabilecekleri en güzel emanetlerden bir tanesidir."

Soylu, tüm şehitlere rahmet dileyerek, gazilere de minnet ve şükranlarını iletti.

"Canımızı, kanımızı feda etmeye hazırız, yeter ki milletimiz sağolsun"

Orgeneral Çetin de Jandarma Teşkilatının, Türk milletinin emrinde, kendisine verilen görev ve yetki alanı içerisinde çalışmalarına, ülkenin huzuru için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Jandarma teşkilatının, başta teröristle mücadele olmak üzere, vatandaşın can ve mal güvenliğine yönelik her türlü emniyet, asayiş tedbirlerini almak, her türlü görevi başarıyla yerine getirmek için şehit ve gaziler vererek, görevine devam edeceğini kaydeden Orgeneral Çetin, tüm şehitleri minnetle andığını belirterek, gazilere şifalar diledi.

Çetin, "Ülkemizin huzuru, bu bayrak için bu millet için canımızı, kanımızı feda etmeye hazırız, yeter ki milletimiz sağolsun." diye konuştu.

Süleyman Soylu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 02:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Orgeneral Çetin başkanlığındaki jandarma heyetini kabul etti Açıklaması - Son Dakika

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