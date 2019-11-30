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Bakan Soylu: Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke Türkiye'dir (2)
6 saat önce
AFET KONUTLARINI İNCELEDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman temaslarının ardından Samsat ilçesine gitti.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:31 Kaynak: DHA
AFET KONUTLARINI İNCELEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman temaslarının ardından Samsat ilçesine gitti. Halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Soylu, yapımı tamamlanan afet konutlarında incelemede bulundu. Bakan Soylu, halka afet konutlarının ikinci etabının da yapılacağını söyledikten sonra ilçeden ayrıldı.
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