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Bakan soylu ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke türkiye'dir

6 saat önce

Bakan Soylu Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke Türkiye'dir (2)AFET KONUTLARINI İNCELEDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman temaslarının ardından Samsat ilçesine gitti.

Bakan Soylu Ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke Türkiye'dir (2)

AFET KONUTLARINI İNCELEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman temaslarının ardından Samsat ilçesine gitti. Halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Soylu, yapımı tamamlanan afet konutlarında incelemede bulundu. Bakan Soylu, halka afet konutlarının ikinci etabının da yapılacağını söyledikten sonra ilçeden ayrıldı.

Bakan soylu ortadoğu'yu barış coğrafyası haline getirecek ülke türkiye'dir

Süleyman Soylu, Orta Doğu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:05 Kaynak: DHA
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