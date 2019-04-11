Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Ortaokul Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Bakan Soylu, Ortaokul Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya ilçesindeki Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya ilçesindeki Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Soylu, Çankaya ilçesindeki Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul Müdürü Cuma Ali Can'dan okul hakkında bilgi alan Soylu, okulda 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan "Üç Boyutlu 15 Temmuz Şehitleri ve Kültür Mirası" katlarını gezdi.

Burada şehitlerin hayat hikayesi anlatan öğrencileri dinleyen Soylu'nun duygulandığı görüldü. Daha sonra 5/H sınıfına giren Soylu, öğrencilere İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Kırmızı Düdük" kampanyası hakkında bilgi verdi.

Bir süre sohbet ettiği öğrencilere ileride hangi mesleği yapacaklarını soran Süleyman Soylu, öğrencilerle sohbet etti.

Dersi dinleyen öğrencilere, tarihi öğrenmenin önemini anlatan Soylu, öğrenciler tarafından seslendirilen "Kemerini tak" şarkısını dinledi.

Türkçe dersini daha iyi anlamak için çarkıfelek oyununu oynayan öğrencileri izleyen Soylu, ziyaretin onlarla öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:41 Kaynak: AA
Okul Müdürü, Süleyman Soylu, Çankaya, Güncel
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