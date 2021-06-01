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Bakan Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov'u kabul etti - Son Dakika

Bakan Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov'u kabul etti

01.06.2021 14:04

Bakan Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov'u kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraberindeki heyet, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve heyetini kabul etti.

Bakan Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov'u kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraberindeki heyet, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve heyetini kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve heyetini, Bakanlık binasında kabul etti. Özbek Bakan Bobojonov'un İçişleri Bakanlığı şeref defterini imzalamasının ardından Bakan Soylu, Özbek heyete Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni gezdirerek tanıttı. Bakan Soylu ve Özbek Bakan Bobojonov ile heyetler GAMER Protokol Toplantı Salonu'nda özel bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından, Bakan Soylu ve Bakan Bobojonov, güvenlik ve suçla mücadele ile iki ülkenin kolluk birimlerinin eğitimleri alanındaki işbirliğinin hukuki zeminini güçlendirecek işbirliği protokollerini imzaladı.

Görüşmenin ardından Soylu ve Bobojonov, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Protokol İmza Töreni"ne katıldı. Bakan Soylu özel görüşmenin ardından yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile önemli bir işbirliği geliştirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanları arasında atılan adımlar iki ülke ilişkilerini ve aynı zamanda iki ülke konularını olumlu şekilde hareketlendirmiştir. 2018'de Özbekistan'a yapılan ziyarette de hem Bakan Bobojonov'un ev sahipliğine hem Özbekistan'a buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanlarımızın başkanlığında bakanlığımızı da ilgilendiren hususlarda yapılan anlaşmalar İçişleri Bakanlıkları arasında çok önemli adımların atılmasını ve ilişkilerin geliştirilmesini sağlamıştır" dedi.

Bakan Bobojonov ve heyeti ile özel görüşmesinde bölgesel ve kürese güvenlik konularını ele aldıklarını bilgisini veren Bakan Soylu, "Gerek güvenlik işbirliği gerek terörle mücadele gerekse de düzensiz güç konularında fikir alışverişinde bulunduk. Anlaşmalarımızın ve ortak ilişkilerimizin nasıl yürüdüğünü değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde birlikte hareket etme irademizi de ortaya koyduk. Yirmiye yakın başlıkta ortak hareket etme iradesini gerçekleştirdik. Eğitimden ortak teknolojilere kadar, siber güvenliğe kadar birçok alanda irademizi teyit ettik. Bakan Bobojonov'a, heyetine ve Özbekistan'a FETÖ ile mücadelede ortaya koydukları kararlı irade sebebiyle teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Güvenlik ve suçla mücadele ile kolluk birimlerimizin eğitimleri alanındaki işbirliğimizin hukuki zeminini güçlendirecek protokolleri mevkidaşımla birlikte imzalayacağız" diye konuştu.

Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ise Pazar gününden bu yana İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda yaşadığı tecrübeleri anlattı.

İkilinin konuşması ardından, Güvenlik ve suçla mücadele ile iki ülkenin kolluk birimlerinin eğitimleri alanındaki işbirliğinin hukuki zeminini güçlendirecek, "Kolluk Eğitim İşbirliği Protokolünde Yapılan Değişiklikler ve İlavelerle İlgili Ek Protokol'üne ve "Suçla Mücadele İşbirliği Konulu Anlaşmada Yapılan Değişiklikler ve İlavelere İlişkin Protokol'üne iki bakan tarafından imza atıldı.

Bakan Soylu'ya, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Sezer Işıktaş, EGM TEM Dairesi Başkanı Hasan Yiğit, Bakan Danışmanı İbrahim Bozbey ve AB Uzmanı Hasan Apar eşlik etti. Özbek Bakanı Bobojonov'a ise, Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başmüfettişi Botır Muminov, Terör ve Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürü Timur İsmailov, Maddi-Teknik Tedarik Dairesi Başkanı Albay İbrohimjon Abdurahmonov, Personel Genel Müdür Yardımcısı Yarbay Umid Nurillaev, Güvenli Turizm Koordinasyon Dairesi Başkanı Yarbay Abdurashid Alisherov ve Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Binbaşı Nodirbek Maxmudov eşlik etti.

Bakan Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov'u kabul etti
Bakan Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov'u kabul etti
Bakan Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov'u kabul etti
Bakan Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov'u kabul etti

Avrupa Birliği, Süleyman Soylu, Özbekistan, Özbek, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu, Özbek mevkidaşı Bobojonov'u kabul etti - Son Dakika


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