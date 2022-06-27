Bakan Soylu özellikle tebrik etmişti: İzmir'de 280 binin üzerinde hap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu özellikle tebrik etmişti: İzmir'de 280 binin üzerinde hap ele geçirildi

27.06.2022 11:58

Bakan Soylu özellikle tebrik etmişti: İzmir'de 280 binin üzerinde hap ele geçirildi İzmir polisinden 'Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde zehir tacirlerine darbe İzmir polisi zehir tacirlerine dur dedi, Bakan Soylu teşekkür etti İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde, kente kırmızı ve yeşil...

Bakan Soylu özellikle tebrik etmişti: İzmir'de 280 binin üzerinde hap ele geçirildi

İzmir polisinden 'Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde zehir tacirlerine darbe

İzmir polisi zehir tacirlerine dur dedi, Bakan Soylu teşekkür etti

İZMİR - İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde, kente kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar getirdiği tespit edilen 3 araca yapılan eş zamanlı operasyonda 282 bin 117 adet sentetik ecza ele geçirildi. Dün geldiği İzmir'de açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu operasyondan dolayı İzmir polisine teşekkür etmişti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar dahilinde, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi olan sentetik eczaları sahte faturalarla temin ederek ticaretini yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı. Şüphelilere yönelik aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından 26 Haziran Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü'nde düğmeye basıldı.

4 şüpheli gözaltında

Narkotik polisinin narkotik köpekleri ile yaptığı aramada, Bornova ve Konak ilçelerinde, 3 araçta yeşil reçeteye tabi 282 bin 117 adet sentetik ecza ve ilaçlar ile ilgili düzenlenmiş çeşitli evrak ve faturalar ele geçirildi. Operasyonda olayla ilgili yabancı uyruklu D.D.ve S.Y.gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bakan Soylu İzmir'den teşekkür etmişti

Öte yandan dün İzmir Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 222 yeni aracın teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili İzmir polisini tebrik etmişti. Bakan Soylu, "Bugün İzmir polisi, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 280 bin sentetik hap Mersin'den İzmir'e gelirken yakalandı. Uyuşturucuyla Mücadele Günü olması nedeniyle tebrik ve teşekkür ediyorum" açıklamasına bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İzmir'de 282 bin 117 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 gözaltı Son dakika haberleri | İzmir'de 282 bin 117 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 gözaltı Bakan Soylu'dan, Antalya'da 80 bin şişe 'kaçak içki' ele geçiren ekiplere tebrik Bakan Soylu'dan, Antalya'da 80 bin şişe 'kaçak içki' ele geçiren ekiplere tebrik
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu özellikle tebrik etmişti: İzmir'de 280 binin üzerinde hap ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 13:08:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu özellikle tebrik etmişti: İzmir'de 280 binin üzerinde hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement