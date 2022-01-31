Üye Girişi
Son dakika haber | Bakan Soylu Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Soylu Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun

31.01.2022 23:39

Son dakika gündem haberi... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin 3 göçmeni denize attığını belirterek Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin 3 göçmeni denize attığını belirterek Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin 3 düzensiz göçmeni denize attıklarını belirtti. Soylu, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'e de tepki göstererek, Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli ifadelerini kullandı.

'ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKTE'

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerden birinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, 31 Ocak 2022 tarihinde saat 11.20'de İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada üzerinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu düzensiz göçmenler ada üzerinden kurtarılmış ve düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda 1 düzensiz göçmenin kayıp olduğunun öğrenilmesi üzerine olay mahalline derhal ilave 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 1 İnsansız Hava Aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Düzensiz göçmenlerle yapılan ayrıntılı mülakatta; 31 Ocak 2022 tarihinde Yunanistan unsurları tarafından gece saatlerinde 3 kişi olarak doğrudan denize atıldıkları, 2 düzensiz göçmenin yüzerek kendi imkanları ile karaya çıktığı, 1 düzensiz göçmenin ise kayıp olduğu beyan edilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan Arama Kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır denildi.

Son dakika haber | Bakan Soylu Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun
Son dakika haber | Bakan Soylu Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun
Son dakika haber | Bakan Soylu Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun

YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Özgürlük, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Soylu Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:49 Mansur Yavaş gençlerle buluştu! "Çıkar telefonunu" sözlerine tepki gösterip, kendi çocuklarından örnek verdi
23:47 Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
23:46 Ay-Yıldızlı ekip dört gözle haber bekliyor! Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav resmen Premier Lig'de
23:44 Nihat Doğan, Ece Erken'e seslendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gündem olacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu
23:42 Kılıçdaroğlu'nun lüks otelde konaklamasından sonra yapılan eleştirilere CHP'den cevap: Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş
23:00 Bu meteoroloji dedikodusu İstanbul'u korkuttu! İşte 14 Şubat için tedirgin eden tahmin
22:43 Ne Fener'e geldi ne de Galatasaray'a! Vedat Muriqi yeni takımı ile resmi imzayı attı
22:18 Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni vahim hastalığa yakalandı! Futbol hayatı erken bitebilir
21:57 Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkede gündem oldu! Yetkililer büyük tepki topladı
21:54 Şampiyonlar Ligi'nden Süper Toto 1. Lig'e! Körfez ekibinin transferi herkesi şaşırttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 23:53:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Soylu Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement