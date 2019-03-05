Bakan Soylu: "Özhaseki'nin Emrindeyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhur ittifakının Ankara adayı Sayın Mehmet Özhaseki, İnşallah Ankara'da büyük hizmetlere imza atacaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhur ittifakının Ankara adayı Sayın Mehmet Özhaseki, İnşallah Ankara'da büyük hizmetlere imza atacaktır. Burada çok net ve açık bir şekilde söylemek istiyorum, 'Biz Özhaseki'nin emrindeyiz" dedi.



Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Ankaralılar Buluşması', İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri, eski bakanlar, STK temsilcileri ve binlerce Ankaralı'nın katılımıyla gerçekleşti. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen büyük buluşmada, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın öneminden, Türkiye gündemine ilişkin çeşitli değerlendirmelere ve Ankara'ya ilişkin konular görüşüldü.



Salonu dolduran binlerce Ankara gönüllüsünün coşkulu katılımıyla düzenlen Mehmet Tarımı Konseri'nin ardından okunan Kur-an Tilaveti'nin okunduğu buluşmada ilk olarak kürsüye AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman çıktı. Sözlerine, Antalyaspor-Ankaragücü maçı sonrası Başkent'e dönüş yolunda otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden iki Ankaragücü taraftarı Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'e Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Yaman, daha sonra 1984 yılında kurulan derneklerinin, Ankara'nın en köklü Sivil Toplum Kuruluş olduğunu söyledi.



"Bu derneğin genel başkanı olmak ve sizlerle yol yürümekten son derece mutluyum" sözleriyle açıklamasını sürdüren Hilmi Yaman, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten, kirada olan AHİD Derneği'ne yer istediklerini ve tahsis işlemi için sürecin başladığını kaydetti. Yaman, "Daha sonra Mustafa Tuna Başkanımız göreve geldi ve bize yer hediye etti, teşekkür ediyorum. Açılışı da Özhaseki Başkanımıza yaptıracağız inşallah" dedi.



Sözleri salonda uzun süre alkışlanan Yaman, "İlerleyen süreçte istikrarın nasıl devam ettiğine bakın. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'nde Melih Gökçek, sonrasında Mustafa Tuna ve şimdi de Mehmet Özhaseki Başkanımızı görürsek inşallah, gösterilen bu istikrar Ankara'ya ve Ankaralılara yarayacak. Şimdiden Sayın Başkanımıza hayırlı olsun ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Hilmi Yaman, salonu dolduran binlerce Ankara gönüllüsünün alkışları eşliğinde açıklamasını, "Ankara ve Ankaralılara hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum" diyerek tamamladı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ve AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı'nın da konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Mehmet Özhaseki de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalarına kısaca değinerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden bahsetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını açıklamasının ardından hissettiği duyguları da katılımcılarla paylaşan Özhaseki, "Bir faninin rastlayacağı en onurlu görev. Burası hepimizin gurur kenti. 5 kez büyükşehir belediye başkanlığı sıfatını alan bir kardeşiniz olarak, yeniden başka bir şehirden aday olmak bana keyif vermezdi ama Ankara olması ayrı bir gurur" değerlendirmesinde bulundu.



Kendisinin görevlendirilmesinden bu yana dersine iyi çalıştığını da vurgulayan Özhaseki, "Ankara'ya olan sevgim, muhabbetim ve aşkımdan dolayı aylarca dersimize çalışıp huzurlarınıza geldik Çalışacağız, gayret edeceğiz ve Allah nasip ederse mezarımız da burada olacak" diye konuştu.



Ankara projelerinden de bahseden Özhaseki, rakiplerinin herhangi bir proje üretmemesine de eleştiride bulunarak, "Burası başkent, burada proje lazım, bunları yapacak, Ankara'yı geleceğe taşıyacak adam lazım. Cumhur İttifakı olarak 25 ilçemizde işi bilen arkadaşlarımızla biraraya geldik. 3 yerde de MHP'li, 22 yerde AK Partili adaylarımızla birlikte huzurunuza çıktık. Kendimize güveniyoruz, kol kola girdik ve huzurlarınızdayız" açıklamasını yaptı.



"Sizler uygun görüyorsanız, adaylarımızı sevdiyseniz, 31 Mart'a kadar güçlü bir destek verin" çağrısında da bulunan Mehmet Özhaseki, "Projelerle Ankara'yı başka bir kent yapacağız. İçinde yaşayanlar da yaşamaktan keyif alacaklar" dedi.



Soylu: "Özhaseki'nin emrindeyiz"



AHİD tarafından düzenlenen 'Ankaralılar Buluşması'nda son olarak kürsüye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı. Soylu, önemli bir seçime girildiği vurgusunu yaparak, Mehmet Özhaseki'nin Doğu ve Güneydoğu'da terörden etkilenen illerde gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti.



"Özhaseki sadece belediye başkanlığı yapmadı, sadece Cumhurbaşkanımıza yakın dost olmadı, sadece iyi bir bakanlık yapmadı, Özhaseki Türkiye'nin en önemi sorunlarından bir tanesine neşter attı, oraları inşa etti, kahramanlık ve cesaret gösterdi" diyen Bakan Soylu, alkışlar ve sloganlar eşliğindeki konuşmasında, "Adayımız inşallah Ankara'da büyük hizmetlere imza atacaktır. Burada çok net ve açık bir şekilde söylemek istiyorum, biz Öshaseki'nin emrindeyiz" şeklinde konuştu.



Türkiye genelinde terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu gibi suçla mücadele konusunda gelinen noktaya ilişkin istatistiki bilgiler de veren Süleyman Soylu, "Bir taraftan PKK'nın ayağına basıyoruz, bir taraftan PYD ve FETÖ'nün ayağına basıyoruz, bir taraftan DEAŞ'ın ayağına basıyoruz, bir taraftan da organize suç çetelerinin ayağına basıyoruz. Bize bu cesareti, karakteri ve kişiliği veren 50 gramlı oy pusulası" ifadelerini kullandı.



Özhaseki ile birlikte Ankara'nın örnek bir şehir olacağı vurgusunu da yapan Bakan Soylu, "Ankara sadece Türkiye'nin başkenti değildir, tüm gönül coğrafyasının başkentidir. Ankara aynı zamanda Türkiye'nin kalbidir. Başta da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbidir" dedi.



Antalya dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden 2 Ankaragücü taraftarı gence de Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Soylu, "Hilmi Yaman 'yaman' bir adamdır. Hilmi Yaman Başkana da, tüm derneklere, Ankaralılara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, Bakan Soylu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki'ye hediye takdim etti. - ANKARA

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