Bakan Soylu: Pazartesi'den itibaren sürücü belgesi kimlik kartına yükletilebilecek - Son Dakika

Bakan Soylu: Pazartesi'den itibaren sürücü belgesi kimlik kartına yükletilebilecek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Pazartesi'den itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır.

Bakan Soylu: Pazartesi'den itibaren sürücü belgesi kimlik kartına yükletilebilecek, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Pazartesi'den itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için ücret alınmayacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesini içeren 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesinin tanıtımını yaptı. Bakan Soylu, "Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren, hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'de çok kısa zamanda çok büyük değişiklikler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "1995'te ben ilçe başkanıydım. Bana her gelen 10 şikayetin üçü, nüfus idarelerinin önünde günlerce kuyruk bekleyen insanlardı. Şunu ifade etmek istiyorum; nüfus idarelerimiz Türkiye'nin teknolojik modern yüzünü temsil etmektedir. Vatandaşımız bir günde randevu alıyor. Özellikle biz bir sıralama yapmıştık. İşte 70 gün, 50 gün, 30 gün randevu veren ilçeler. 20-25 gün randevu veren ilçeler bizim için normaldi. '70'leri 90'ları nasıl aşağı düşüreceğiz' diye bir gayret sarf ettik. Dedik ki, 'üçünü bir araya getirelim'. Başladık, nedeni ne? Vatandaşımız emniyete gidip pasaportla karşı karşıya kalmasın. Emniyetin işi pasaport vermek değildir. Veya trafik tescil belgesi vermek değildir. veya ehliyet vermek değil. Neticede bir gün verdik. Dedik ki 2 Nisan 2018. 'Üçünü bir arada vereceğiz'. Emniyetten oraya bir günde geçecek bütün sistem, pasaport-ehliyet sistemi. Entegre olacak ve aynı zamanda vatandaşa hizmet vermeye başlayacak. Bu deli cesareti midir bilmiyorum. Bugünkü aklım olsa yapmam.  ve hakikaten vatandaşımıza yönelik bir kolaylaştırma sağlandı" dedi. 'PAZARTESİ'DEN İTİBAREN BAŞLIYOR ÜCRET ALINMAYACAK'Bakan Soylu, Pazartesi'den itibaren, yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacağını ifade ederek, "Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak. Kimliğimizin arkasında çip var. Bunda 5 alan var, biz bunun dördünü kullanmak istiyoruz. Pazartesi'den itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak. Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecektir. Yani bunu yükledik, ömür boyu kalacak değil. Hepimiz gitmek zorunda mıyız? Hayır. Yine Pazartesi'den itibaren yeni kimlik almaya giden veya yeni pasaport-ehliyet almaya giden müracaat edip yaptırabilecek zaten. Bundan sonra yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerindeki memurlarımız şu soruyu soracaklar. 'Kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz?' Artık ondan sonra iki işlemi bir arada görecek ve otomatik olarak yüklenmiş olacak. Kart adresine gittiği andan itibaren hem ehliyeti hem kimliği bu kartta bulunmuş olacak. Elinde bir ehliyetle bir kimliği olanlar, gidip yükletebilecekler. Sistemin test edilmesi maksadıyla, nüfus müdürlüğümüzdeki 3 bin 500 personelimizin kimlik kartlarına ehliyetleri yüklenmiş ve uygulama gerçekleşmiştir. Bunun için her türlü teknik önlem alınmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. 'ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNİ GETİRİYORUZ'Bakan Soylu, 2021 yılının ilk zaman diliminde elektronik kimlik doğrulama sistemini getireceklerini kaydederek, "Önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinde inşallah elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz. Bu da bir devrim, değişim. Bu teknoloji olarak bizi başka bir noktaya götüren husus. Ufak bir kimlik doğrulama cihazı. Gidecek kimliğini oradan geçirecek, parmağını oradan koyacak. Karşı taraf da noterdeki şahsa diyecek ki 'bu benim' bitti. Yüzüne bakacak, resmine bakacak. Bu sağlandığı andan itibaren bir başka noktaya daha geçiyor tüm Türkiye. Dolandırıcılığın, sahteciliğin engellendiği, işlem kolaylığının olduğu ve bütün kurumları bu konuda kontrol mekanizması açısından çok ciddi bir noktaya getirecek bir yapıya ulaştırılmış olacak. Bütün altyapı bitti, yazılımlar bitti, düzenlemeler bitti. Şimdi atacağımız adımlar ile birlikte inşallah 2021'de; ehliyet-kimlik meselesinden sonra inşallah adım atılmış olacak" dedi.

- Ankara

Süleyman Soylu, Pazartesi, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Pazartesi'den itibaren sürücü belgesi kimlik kartına yükletilebilecek - Son Dakika

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