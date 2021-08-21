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Bakan Soylu, Pençe- Şimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü - Son Dakika

Bakan Soylu, Pençe- Şimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü

21.08.2021 20:27

Bakan Soylu, Pençe- Şimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Cengizhan Kaplan'ın ailesiyle telefonda görüştü.

Bakan Soylu, Pençe- Şimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Cengizhan Kaplan'ın ailesiyle telefonda görüştü.

Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, AK Parti Milletvekili Zeynep Yıldız aracılığıyla şehit Cengizhan Kaplan'ın ailesiyle cep telefonundan bir görüşme gerçekleştirdi.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerin normale döndükten sonra baş sağlığı ziyaretine geleceğini söyleyen Soylu, "Öncelikle tekrar baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Sabrınıza minnettarız. Size ne yapsak bu millet borcunu ödeyemez. Allah bizi şehidimize de size de mahcup etmesin inşallah. Bütün aileye tekrar baş sağlığı iletiyorum. Milletvekilimize de çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun kimseyi yalnız bırakmıyor. Özellikle şehit ailelerimizi yakınları Allah var etsin inşallah. Şu sel, afet meselelerinden bir çıktığımda inşallah sayın Milletvekilimizle geliriz. Emriniz başımız üzerine 24 saat, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı Allah ondan razı olsun. Hiçbir eksiklik istemiyorum diyor, biz de elimizden geldiğince mahcup olmamak için gayret sarf ediyoruz. Yarın ne olacağımız hiç birimizin belli değil. Ona Cenab-ı Allah en güzel makamı veriyor, peygamber efendimize komşu eyliyor, hem tesellimiz hem de onur kaynağımız. Allah sabır versin, Allah rahmet eylesin. Bütün aileye baş sağlığı diliyorum. Emrinize amadeyiz. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Pençe- Şimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü
Bakan Soylu, Pençe- Şimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü
Bakan Soylu, Pençe- Şimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü
Bakan Soylu, Pençe- Şimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü

Süleyman Soylu, Şehit, Mevla, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu, Pençe- Şimşek Harekatı şehidinin ailesiyle görüştü - Son Dakika


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