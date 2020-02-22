Bakan Soylu: "PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi' - Son Dakika

Bakan Soylu: "PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı. (5)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. Dağdaki sayıları 500 civarında. 5 bin 554 kişinin katıldığı 2014 yılında PKK'ya yıllık katılım sayısı 2019 itibarıyla söylüyorum 136. Örgütten kopanlar, teslim olanlar ve ikna edilerek dağdan inenler bunun 3 katı. Sadece geçen yıl 273 örgüt mensubunu aileleri vasıtasıyla ikna ederek getirdik, ailelerine teslim ettik. Şu anda 5 binin üzerinde aileyle görüşüyoruz. Yılbaşından bugüne kadar teslim olanlar hariç ikna ile getirdiğimiz 40 kişi var. Daha da artacak ve bu yıl 300'ü aşarız, 350'ye inşallah varırız. Her yıl artırarak gidiyoruz."

Bakan Soylu: PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi

Süleyman Soylu, AK Parti, Tunceli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karşılıksız çek suçuna düzenleme geliyor! Hapis yerine 'çalış-öde' modeli uygulanacak
Abdullah Gül'ün Gezi Parkı'yla ilgili sözlerine AK Parti'den ilk tepki Süleyman Soylu'dan geldi Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı BBC'nin temizlik işçisi dediği kadının lüks yatta eğlendiği görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:27:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu: "PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]