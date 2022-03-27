Son dakika haberi! BAKAN SOYLU PKK'NIN ARKASINDAKİLERİN DEFTERİNİ DÜRECEĞİZ - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Hamsi ve Horon Festivaline katıldı. Burada festivale katılanlara seslenen Bakan Soylu, Esenyurt'ta uyuşturucu satanların bacaklarını kırmak boynumuzun borcu. PKK'yı bitirdik, onun arkasındakilerin defterlerini düreceğiz dedi. Bakan Soylu konuşmasının ardından hamsi dağıttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadenizli Dernekleri Federasyonu tarafından Esenyurt Turgut Özal Parkı'nda bu sene 5'incisi düzenlenen Hamsi ve Horon Festivaline katıldı. Festivale CHP'li milletvekili Engin Altay, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde konuşan CHP'li Altay, Sayın Bakanım, Esenyurt'a hoşgeldiniz. Ben de bu bölgenin milletvekiliyim. Bugün hep birlikte aziz Türk milletinin birer bireyiyiz. Hepimiz Türkiyeliyiz ama bugün hepimizin Karadeniz damarı biraz fazla atıyor. Karadenizli olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bize bu birlikteliği yaşatan herkese teşekkür ederiz dedi.

UYUŞTURUCU SATANLARIN BACAKLARINI KIRMAK BOYNUMUZUN BORCU

Festivalde vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Bakan Soylu da açıklamalarda bulundu. Soylu konuşmasında Esenyurt'ta özellikle uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacaklarını ifade ederek, Bugün İstanbul'un hemen hemen en güzel yerlerinden birindeyiz. Havasıyla, insanıyla, Trakya'ya açılan o boğazı ile birlikte en güzel yerlerinden birindeyiz. Dönem dönem bazen televizyonlarda seyrediyoruz, bazen haberler çıkıyor. Hiç sözü uzatmama gerek yok, bu benim sorumluluğum. Yaklaşık 2-3 yıldır bildiğiniz bilmediğiniz çok kez geldim Esenyurt'a. Esenyurt'un güvenlik sorunu bizim boynumuzun borcu. Esenyurt'ta uyuşturucuyla mücadele ve o adamların ayaklarını kırmak bizim boynumuzun borcudur. Esenyurt, İstanbul'un en çok göçmenin yabancının olduğu yerdir. Burada huzuru yerine oturtmak boynumuzun borcudur. Yine ifade etmek istiyorum, sitesinden mahallesine kadar herkesin birbirine saygı gösterdiği ama en azından annelerin sabahleyin çocuklarını evden gönderirken emin bir şekilde göndermelerini sağlamak boynumun borcudur. Allah'a yeminim olsun milletin huzurunu bozacak bir tek kişi bile olursa ona hayatı dar ederim dedi.

HUZURU GETİRECEĞİZ, DÜNYAYI BATIDAN KURTARACAĞIZ

Soylu, konuşmasının devamında terör ile mücadeleye de değinerek 'PKK'nın arkasındakilerin defterini düreceğiz' diyerek, Eksiğimiz olabilir mi, elbet olur. Kıymetli hemşerilerim unutmayın eksiksiz olan Cenabı Allah'tır. Eksikten yoksun olan O'dur. Bizim de eksiğimiz vardır ama kötü niyetimiz yok, samimiyetsizliğimiz yok. Biz emrinize amadeyiz. Dünya büyük sorunlar yaşıyor. Bir tarafta salgın sorunu yaşıyor, dünya büyük bir göç sorunu yaşıyor, dünya enerji sorunu yaşıyor, ekonomik krizler yaşanıyor. Bizim görevimiz, bizim ülkemizin insanını bundan en az etkilenebilecek şekilde yönetim anlayışını ortaya koymaktır. Eğer biz Avrupa'ya ve Amerika'ya güvenseydik, eğer biz NATO'ya güvenmiş olsaydık, eğer biz dünyanın küresel kulüplerine güvenmiş olsaydık bugün Kuzey Irak'ta onların oyunlarına, onların tezgahlarını güvenmiş olsaydık Ukrayna gibi olurduk. Biz onlar gibi bakmıyoruz. Çocukların gözleri kahverengi, ela, zeytin, mavi, yeşil diye bakmıyoruz. Bize dinimiz diyor ki, her insan bir alemdir. Biz insana kurbanız. Dün Van'daydık. Orada haykıra haykıra söyledim Biz PKK'yı bitirdik, onun arkasındakilerin de defterini düreceğiz. Bu ülke güçlü bir ülkedir. Sadece 780 bin kilometrekare değil, etrafımızdaki coğrafyaya huzur vereceğiz. Dünya duysun Irak'ta da huzuru biz getireceğiz, Suriye'de huzuru biz getireceğiz, Afganistan'da da huzuru biz getireceğiz. Batıdan Amerika'dan Avrupa'dan dünyayı kurtaracağız ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu konuşmaların ardından vatandaşa kendi elleriyle hamsi dağıttı.