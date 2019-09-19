Bakan Soylu: "PKK'nin içerideki eleman sayısı 600'ün altına gerilemiştir"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK'nin içerideki eleman sayısı 600'ün altına gerilemiştir" dedi.
(İHA)
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