Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "PKK'nin içerideki eleman sayısı 600'ün altına gerilemiştir"
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Bakan Soylu: "PKK'nin içerideki eleman sayısı 600'ün altına gerilemiştir"

57 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır.

Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK'nin içerideki eleman sayısı 600'ün altına gerilemiştir" dedi.

(İHA)

Süleyman Soylu, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
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