Bakan Soylu: PKK'nın Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altında (1) - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ülke içindeki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Afyonkarahisar'daki otelde Emniyet Genel Müdürlüğü Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılıdır. Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır" dedi.