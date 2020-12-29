Bakan Soylu: PKK'nın Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altında (1) - Son Dakika

Bakan Soylu: PKK'nın Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altında (1)
29.12.2020 15:11
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ülke içindeki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ülke içindeki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Afyonkarahisar'daki otelde Emniyet Genel Müdürlüğü Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılıdır. Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır" dedi.
Son Dakika Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı Sheffield Wednesday, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verdi SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı