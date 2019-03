Bakan Soylu: "Pkk Sıkıysa 2018 Yılı İçin Fotoğraf Albümü Yayınlasın"

Bakan Soylu: "PKK sıkıysa 2018 yılı için fotoğraf albümü yayınlasın" "2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik" "DHKP-C'nin yöneticileri eğer Türkiye sınırı içindeyse ya tutukludur ya da ölüdür"ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz...

Bakan Soylu: "PKK sıkıysa 2018 yılı için fotoğraf albümü yayınlasın"

"2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik"

"DHKP-C'nin yöneticileri eğer Türkiye sınırı içindeyse ya tutukludur ya da ölüdür"



ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Hadi dağlarda gezsinler şimdi. PKK terör örgütü, her yıl ölen teröristlerin fotoğraflarının albümünü yayınlıyordu. Hayvanlar, 2018 yılı için de yayınlayın da göreyim sizi. DHKP-C'nin Türkiye'deki tüm yöneticileri, eğer bu ülkenin sınırları içerisindeyse ya ölüdürler ya da tutukludurlar.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve programa katılmak için Adana'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti. Bakan Soylu, "Yıllardır bu ülkenin ve milletin hakkından gelip karanlığa itmek isteyenlere müsaade etmediniz, Allah sizlerden razı olsun" diyerek başladığı konuşmasında, yağan yağmur için "Yağmur yağsın, ne olacak? Adana'nın yağmurunda ıslanmak şereftir. Adana'nın yağmuru bereketli, insanı da merttir" dedi.

"Bu milletin canı çıksa, bu ülkeyi teslim etmez"

Türkiye için 20. yüzyılın başında hasta adam denildiğini belirten Bakan Soylu, üzerinden yüzyıl geçtikten sonra terör ve anarşinin ortaya çıktığını, IMF'ye teslim olunduğunu söyledi. IMF'den emekli maaşlarını ödeyebilmek için 500 milyon dolar borç isteyen, polis araçlarına yakıt koymak için para bulamayan Türkiye'nin, bu sıkıntıların üstesinden geldiğini söyledi. Bakan Soylu, "Bana sert konuşuyorum diye kızıyorlar. Kadın 'Sırtımı PKK'ya dayadım' diyecek, ben de 'Aferin, iyi yaptın' mı diyeceğim? Sana 4 tane duvar verdik, istediğine daya sırtını. Sen bu milleti bilmiyorsun. Bu milletin tamamının canı çıksa, bu ülkeyi temsil etmez kimseye. Milletvekili demeye dilimin varmadığı PKK'nın vekilleri, Abdullah Öcalan'ın bırakılması için İstanbul'dan Diyarbakır'a yürüyeceklermiş. Ben de 'Sizi yürüten adam değildir' dedim. Yürüyebildiler mi? Yürüyemediler" diye konuştu.

Ülkenin dört bir yanında 24 saat huzurun olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Hadi bundan sonra terörist cenazesine gitsinler bakalım. Hadi vatandaşımızın huzurunu bozsunlar. İçin kan ağlayarak o dönemleri, o şartları gören bir evladınız olarak konuşuyorum. Doğu ve Güneydoğu'da 13-14 yaşındaki kız çocuklarını dağa kaçırdılar. Annelerinin başını okşaması gereken, öğretmen, doktor, mühendis olması gereken çocuklarımızın eline silah verdiler. O hayvan Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın masasına meze yaptılar. Bunlarla ittifak olanların da bir tanesinin sesi çıkmadı. Size namus sözü veriyorum, kızlarımızı dağa kaçıranların burnundan fitil fitil getirmeyen adam değildir" ifadelerini kullandı.

"Biz karar vermedikçe Ortadoğu'da kimse oyun kuramaz"

Doğu ve Güneydoğu'daki sağlanan huzuru, daha iyi bir seviyeye taşımak için çabaladıklarını ifade eden Bakan Soylu, Türkiye'ye yeni bir oyunun hazırlığının yapıldığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, Irak'ın kuzeyinde ve Afrin'de Amerika'nın planladığı, Avrupa'nın kışkırttığı devleti kuracaklardı. Türkiye tarihe bir not bıraktı. Türkiye'nin güneyine bu devletleri kurup, bizi Ortadoğu'dan tamamen ayıracaklardı. İran ve Irak'la en limoni olduğumuz dönemde bir araya gelerek, bu oyunu bozduk. Biz karar vermedikçe bu coğrafyada kimseye oyun kurdurmayız. Baktılar Gezi olayları, 15 Temmuz darbe girişimi, 7 Haziran'dan sonra çukur olayları işlemedi, bu sefer de ekonomik saldırılar yapıldı. CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, PKK, FETÖ hepsi bir araya geldi. Bunun için 50 yıldan beri ilk kez 4 buçuk yıl seçim olmayan dönem, bizim için çok önemli. Türkiye, bu 4 buçuk yılda ekonomisini yükseltecek, yerli ve milli üretim yapacak. Kılıçdaroğlu bu işleri bilmez. Bu halimizi görenler, Türkiye'nin hızlı ilerlememesi için tuzak kuruyor. Zillet İttifakı, 299 HDP'li ve PKK'lı belediye meclis üyesini listelerine ekledi. Bunlar bir dilekçe verecekler, caddelere ve sokaklara öldürdüğümüz teröristlerin isimleri verilecek. Ne olur bunlara fırsat vermeyin. Hatırlayın, geçtiğimiz günlerde Batman HDP İl Binasın'a bir kadın geldi. HDP'li millet vekillerine 'Sizin çocuklarınız sosyete sosyete gezerken, benim çocuğumu dağa kaçırdınız' dedi ve o anneyi tekme tokat dövdüler. Suratında meymenet olmayan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Aydın'da, Muğla'dan alacakları oyların, Eruh'ta çizmeye güç olacağını söylüyorlar. Bunlara fırsat vermeyin."

"PKK sıkıysa 2018 yılı için de fotoğraf albümü yayınlasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin Türkiye'nin üzerine gelenlere karşı set oluşturduğunu ve tuzak kurmaya çalışanlara fırsat vermediğini belirten Bakan Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. Sadece 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Hadi dağlarda gezsinler şimdi. PKK her yıl ölen teröristlerin fotoğraflarının albümünü yayınlıyordu. Hayvanlar, 2018 yılı için de yayınlayın da göreyim sizi. DHKP-C'nin Türkiye'deki tüm yöneticileri, eğer bu ülkenin sınırları içerisindeyse ya ölüdürler ya da tutukludurlar. Bu kadar mücadele içerisinde şu an istim üstündeyiz. Eğer 31 Mart'ta bir zaafiyete uğrarsak, bu ülkenin valilerini, kaymakamlarını Doğu ve Güneydoğu'da sokağa çıkarmazlar. Ne olursunuz, gücünüzü eksiltmeyin" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun ayağını bastığı yerde ot bitmez"

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Senin ayağının bastığı yerde ot biter mi? Bu adam bereketsizdir. SSK'yı batırdı. En son da sen tut, adaylıkların verileceği gün CHP Genel Merkezi'nin kapısını kilitle. Sen daha 10 katlı binayı idare edemiyorsun, ülkeyi nasıl idare edeceksin?" ifadesini kullandı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak

Eksi Sözlük, Skandal Yorum İçin Açıklama Yaptı: Yasal Süreç İşlemektedir

Mehmet Ali Alabora, Gezi Parkı Eylemleri İddianamesiyle İlgili İlk Kez Konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidiyor!