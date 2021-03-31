Bakan Soylu: "PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik" - Son Dakika

Bakan Soylu: "PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik"

31.03.2021 00:54

Bakan Soylu: "PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir zamanalar yıllık 5 bin kişinin katıldığı, bin 500 - 2 bin kişilik gruplarla kamp yapan PKK'ya 2019'da 130 kişi, geçen yıl 53 kişi, bu yıl sadece 11 kişi katıldı" " Çok badirelerden geçtik.

Bakan Soylu: "PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir zamanalar yıllık 5 bin kişinin katıldığı, bin 500 - 2 bin kişilik gruplarla kamp yapan PKK'ya 2019'da 130 kişi, geçen yıl 53 kişi, bu yıl sadece 11 kişi katıldı"

" Çok badirelerden geçtik. Allah'a şükürler olsun bugün ülkemin her noktasında ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. Allah'a çok şükürler olsun İstiklal Marşımızı her yerde, hançerimiz yırtılırcasına söylüyoruz"

ANKARA - Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bir zamanalar yıllık 5 bin kişinin katıldığı, bin 500-2 bin kişilik gruplarla kamp yapan PKK'ya 2019'da 130 kişi, geçen yıl 53 kişi, bu yıl sadece 11 kişi katıldı" diye konuştu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Polis Akademisi'nde, Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. 191'i kadın olmak üzere toplamda bin 837 yeni komiser yardımcısının mezun olduğu törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Vali Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak katıldı.

"Bilesiniz ki bu görevlerin sorumluluğu, sadece sıralı amirlerinize değildir"

Protokol töreninde mezunlara seslenen İçişleri Bakanı Soylu, "Bu alanda toplanan her bir arkadaşıma seslenmek istiyorum. Bilesiniz ki bu görevlerin sorumluluğu, sadece sıralı amirlerinize değildir. Bizati Cenab-ı Allah'a ve o küçük çocuklara karşı sorumlusunuz. Bugün dünyada hakkı savunan, inancını savunan, medeniyetini ve manevi değerlerini savunan, savaştan ve terörden kaçan mazlumlara, bir damla suyu olmayan mazlumların umut kapısı olan bu milletin selameti sizlerin sorumluluğundadır. Dünyanın en zengin ülkelerinin sınırsız kaynak akıttıkları PKK ile, küresel terör örgütleri ile yıllardır mücadele eden, şehitler veren bu milletin ayakta kalması, şehirlerinin asayişi, huzuru, o çocukların geleceği sizlerin sorumluğundadır" dedi.

"PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik"

Terörle mücadele kapsamında PKK'ya ağır darbe vurduklarını ifade eden Bakan Soylu, "Terörle mücadele de içeride PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik. Silahlı elaman sayısını 300'ün altına indirdik. Bir zamanalar yıllık 5 bin kişinin katıldığı, bin 500 - 2 bin kişilik gruplarla kamp yapan PKK'ya 2019'da 130 kişi, geçen yıl 53 kişi, bu yıl sadece 11 kişi katıldı. İkna edip dağdan indirdiğimiz elaman sayısı ise geçen yıl 243, bu yıl 36 kişidir. Yılbaşından bugüne kadar 157 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Geçen yılın tamamında ise bu sayı 865'tir. Evlatlarımız ne kar, ne kış, ne de başka bir engel tanımadan operasyonlarına devam ediyorlar" diye konuştu.

"Türkiye, uğradığı her atağa karşı, her alanda büyük bir değişim ile cevap vermiştir"

Türkiye'nin sorumluluklarını büyük bir azimlilikle yerine getirdiğini belirten Bakan Soylu, "Türkiye 21. Yüzyılın başından itibaren sorumluluklarının gereğini büyük bir azimlilikle yerine getirmektedir. Aldığı darbelerden, istikrarının uğradığı saldırılardan Allah'a hamdolsun ki Türkiye ve aziz milletimiz yükselerek çıkmıştır. Uğradığı her atağa karşı, her alanda büyük bir değişim ile cevap vermiştir. Aynı şekilde FETÖ ihanetinden en çok yara kurumlarımızdan biri olan Emniyet Teşkilatımızla da benzer bir cevap verdik. Yenilenmenin bir parçası olarak, bugün de 191'i kadın olmak üzere 12 aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin 837 komiser yardımcımız teşkilatımızın saflarına katılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Büyüklerinizden tecrübe elde edinmeyi hiçbir zaman ihmal etmeyin"

Mesleğe başlayacak olan yeni mezunlara tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, "Yanına yanaştığınız, amiriniz olan, eğitim aldığınız ve aynı zamanda birlikte aynı görevi yaptığınız meslek büyüklerinizden tecrübe elde edinmeyi hiçbir zaman ihmal etmeyin. Onların bazen bir sözü büyük bir operasyonun başlangıcı olur hayatınızın bir noktasında. Bazen de hayatınızın önemli bir noktasında canınızı ve ya başka bir arkadaşınızın, vatandaşın, çocuğun canını kurtarır. Bizim mesleğimiz, her an tetikte olmamızı gerektiren, aklımızı, öğrendiklerimizi, tecrübelerimizi bir anda harmanlamamız lazım gelen bir meslektir. Bizim mesleğimiz her gün kendisini yenileyen, her gün kendisini hazırlayan, öğrenen, her gün yeniden öğrenmeyi kendisine ilke edinen bir meslektir" şeklinde konuştu.

"Nöbetiniz Allah'ın nöbetidir!"

Türkiye'nin dünyaya söyleyecek sözlerinin olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Çok badirelerden geçtik. Allah'a şükürler olsun bugün ülkemin her noktasında ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. Allah'a çok şükürler olsun İstiklal Marşımızı her yerde, hançerimiz yırtılırcasına söylüyoruz. Allah'a hamdolsun burada bitmiş değiliz. Hedeflerimiz burada sonlanmış değil. Tam tersi dünyaya söyleyeceğimiz sözümüz var. Dünyaya anlatacaklarımız var. Bilesiniz ki nöbetiniz sadece maaşınızı aldığınız emniyet müdürlüğünün nöbeti değildir. Vallahi de billahi de nöbetiniz Allah'ın nöbetidir! Allah'ın nöbetidir! Allah'ın nöbetidir. Bunu hiçbir zaman unutup aklınızdan çıkarmayın" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin siber teşkilat alanında gelişmiş en iyi ülke olduğunu vurgulayan Soylu şunları dedi:

"Dünyanın her tarafından gururla söylüyorum; Dünyanın her tarafıyla da karşılaştırmaya hazırız. Şurada bulunan ağabeyleriniz, dünyanın en iyi yüz tanıma sistemini yaptılar. Teker teker suçluları yakalıyoruz. Teker teker teröristleri, milletimizin huzurunu bozacakları avlıyoruz. Buradaki ağabeyleriniz, bilişimle oyuncak gibi oynuyorlar. Dünyanın birçok ülkesi bizim siber teşkilatlarımızın geldiği noktada değildirler. Dünyanın bir çok ülkesi, insansız hava araçlarından, helikopterlerimize kadar o içlerinde bulunduğu teknolojileri uygulayabilecek kabiliyetleri her hangi bir şekilde söz konusu değildir. Bizim analiz programlarımız, bilgi işlem üzerinden yazdığımız programlar dünyanın hiçbir ülkesinde mevcut değildir. Sınırlarımızdan havalimanlarımıza kadar, şehir meydanlarımızdan ara sokaklarımıza kadar uyguladığımız yöntemler dünyanın hiçbir bölgesinde mevcut değildir."

Bakan Soylu konuşmasının ardından dereceye giren mezunlar ve diğer mezunlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından tören, polis öğrencilerin yürüyüşü ve atak helikopterinin gösterisi ile devam etti.

Bakan Soylu: PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik
Bakan Soylu: PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik
Bakan Soylu: PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik
Bakan Soylu: PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik

Süleyman Soylu, Türkiye, Mevla, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik' - Son Dakika


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