Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: PKK'yı Söktük, Psikolojik Olarak da Perişan Ettik

Bakan Soylu: PKK'yı Söktük, Psikolojik Olarak da Perişan Ettik

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,Fatih Topkapı Sosyal Tesisleri'nde Kastamonu'nun kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Bakan Soylu: PKK'yı Söktük, Psikolojik Olarak da Perişan Ettik, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Topkapı Sosyal Tesisleri'nde Kastamonu'nun kanaat önderleri ile bir araya geldi.

FİTİL FİTİL BURNUNUZDAN GETİRECEĞİZ

Salondakilere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Esenyurt'u biliyorsunuz. Son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük sayı şu andaki sayı. İflahlarını kestik kesmeye devam edeceğiz. O 30 yılın en düşük sayısında 2018'de, Esenyurt HDP binasından gidiyor insanlar dağa. Pay en çok onda biliyor musunuz. Doğu ve Güneydoğudaki bu yapıyı kestiğimiz için. Biz onların dağa kazandırdıklarından üç katı fazla her yıl teslim alıyoruz, aynı zamanda aileleriyle beraber irtibata girip ikna ettirip adalete teslim ettiriyoruz. PKK'yı söktük. Psikolojik olarak da perişan ettik. Kendi içlerindeki her konuşmalarında gözyaşları var. Yandık, bittik, çıkamıyoruz. Bu iyi günleriniz fitil fitil burnunuzdan getireceğiz" şeklinde konuştu.

İLK KEZ DÜN GECE FATİH'TE BİR HIRSIZLIK OLAYI OLMADI

Bakan Soylu, "Bir şey daha söyleyeceğim dün için çok uzun yıllardan beri ilk kez dün gece Fatih'te bir hırsızlık olmadı. Bu önemli bir şey. Sadece uyuşturucu satıcılarının değil, sadece PKK'nın değil, sadece DEAŞ'ın değil, sadece FETÖ'nün değil hırsızların da iflahını kesmek için mücadele ediyoruz. 2018 yılında 275 organize suç çetesini çökerttik. 10'u ulusal bazda" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

Fatih, PKK, Süleyman Soylu, Güncel
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