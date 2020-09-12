"Polatlı'da toz fırtınasından etkilenen işçilere 170 çadır sevk ediliyor" - Son Dakika

"Polatlı'da toz fırtınasından etkilenen işçilere 170 çadır sevk ediliyor"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınasından etkilenen tarım işçilerinin barınmalarına yönelik AFAD tarafından 170 çadır ve tüm ihtiyaçların sevk edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınasından etkilenen tarım işçilerinin barınmalarına yönelik AFAD tarafından 170 çadır ve tüm ihtiyaçların sevk edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınasından etkilenen tarım işçilerine yönelik yaptığı açıklamada, "Polatlı'da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik AFAD'tan 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor. Bakan yardımcımız Muhterem İnce'de inceleme ve tedbirler için Polatlı'da. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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