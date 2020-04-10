Bakan Soylu 'Polis Haftası' nedeniyle kontrol noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti-AKTUEL. - Son Dakika

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Bakan Soylu 'Polis Haftası' nedeniyle kontrol noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti-AKTUEL.
6 saat önce
Bakan Soylu 'Polis Haftası' nedeniyle kontrol noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti-AKTUEL.
Bakan Soylu 'Polis Haftası' nedeniyle kontrol noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti-AKTUEL
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:30 Kaynak: DHA
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